Jak dodržovat pitný režim: 5 aplikací, které vám s tím pomohou

Water Reminder

Jestliže denně nebudete dodržovat pitný režim, tak se můžete ocitnout ve všemožných problémech, a to jak z krátkodobého hlediska, tak z toho dlouhodobého. Aplikace Water Reminder vám hned ze začátku pomůže přesně spočítat, kolik vody byste měli denně vypít a vytvoří vám pitný režim na míru. Nechybí funkce pro nastavení upozornění, a to od samotného probuzení, až po večerní ulehnutí – to zaručí, že vás aplikace nebude „otravovat“ v nočních hodinách. Postupně jak budete Water Reminder využívat, tak si můžete zobrazit kompletní přehled za celý den, týden či měsíc. Jednoduše tak lze sledovat případný pokrok. V aplikaci si můžete vytvořit své nejoblíbenější nápoje, a poté je jen jednoduše přidávat do vašeho pitného režimu.

Water Reminder stáhnete zde