Vstříc zdravému životnímu stylu: Fitness náramek Niceboy X-fit Plus zakoupíte jen za 499 Kč

Komerční sdělení: Chtěli byste mít detailní přehled o vaší fyzické aktivitě a životních funkcích? Pokud ano, pak by vaší pozornosti určitě neměl uniknout oblíbený chytrý náramek Niceboy X-fit Plus, který se dokáže hravě postarat o monitorování zmiňované aktivity a důležitých životních funkcí. To nejlepší však na něm je, že je k dostání za bezkonkurenční cenu. Pojďme se na něj tedy společně podívat.

Chytrý parťák pro zdravý životní styl

Niceboy X-fit Plus niceboy x-fit plus 2 niceboy x-fit plus 3 niceboy x-fit plus 5 niceboy x-fit plus 1 +6 fotek niceboy x-fit plus 6 niceboy x-fit plus 4 niceboy x-fit plus 7 niceboy x-fit plus 8 niceboy x-fit plus 9 Vstoupit do galerie

Chytrý fitness náramek niceboy X-fit Plus vám pomůže na vaší cestě za zdravým životním stylem. Hravě si totiž poradí s monitorováním fyzické aktivity, konkrétně tedy s počítáním kroků, měřením doby pohybu a spálených kalorií. U toho to ale ani zdaleka nekončí. Jak už jsme zmínili výše, zároveň udržuje přehled o životních funkcích. Současně tedy měří srdeční tep, krevní tlak i okysličení krve. Právě tyto atributy jsou při sportování zcela klíčové a je dobré o nich mít přehled. Samozřejmě důležitou roli sehrává i následná regenerace. Z tohoto důvodu X-fit Plus také analyzuje spánek a jeho kvalitu, přičemž prostřednictvím lehkých vibrací dokáže posloužit i jako příjemný budík.

Tento model ale není jen o sportu a zdravém životním stylu. Zároveň se totiž jedná o skvělého parťáka do každého dne. Chytrý fitness náramek totiž zobrazuje i jednotlivé notifikace a informuje tak o příchozích zprávách, voláních a dalších, díky čemuž vám doslova nic neunikne. O všem budete vědět ještě dřív, než se podíváte na telefon. S tímto také souvisí barevný 0,96″ OLED displej, na kterém si notifikace můžete prohlédnout. Za zmínku také určitě stojí elegantní provedení a voděodolná konstrukce náramku se stupněm krytí IP67.

Vše v přehledné aplikaci

Nesmírně důležitá je také mobilní aplikace. V té najdete jednoduchý přehled o všech vašich aktivitách, podrobnější statistiky a detaily o vašem spánku. Stejně tak si zde můžete nastavit i jednotlivé funkce náramku a přizpůsobit jej tak vlastním potřebám, aby vás například zbytečně nevyrušoval nevyžádanými notifikacemi a podobně. Možností je zkrátka několik a záleží na každém uživateli, jak si X-fit Plus nastaví.

Chytrý náramek Niceboy X-fit Plus zakoupíte za 499 Kč zde