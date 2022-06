Recenze Joyoshare UltFix: Dokáže opravit bílé pruhy na obrazovce iPhone a další problémy

iPhone a všeobecně zařízení od Applu jsou považovány za velmi kvalitní a hlavně spolehlivé. To je samozřejmě pravda, rozhodně to ale neznamená, že se čas od času nemůžeme ocitnout v situaci, kdy iPhone nějakým způsobem selže. Ocitnout se můžete například v situaci, kdy se na obrazovce iPhone objeví bílé pruhy či dojde k zaseknutí na černé obrazovce s Apple logem, popřípadě může docházet k neustálému restartování apod. Tyto problémy lze řešit prostřednictvím iTunes a Finderu, v mnohých případech ale neúspěšně. Naštěstí jsou k dispozici aplikace třetí strany, které uživatelům dokáží bez trápení pomoci – a jednou z nich je Joyoshare UltFix iOS System Recovery, na kterou se společně podíváme v rámci této recenze.

Oprava bílých pruhů na obrazovce iPhone a více než 150 dalších problémů

Jak už jsem nakousl výše, tak Joyoshare UltFix dokáže opravit například problém s bílými pruhy, které se zobrazí na obrazovce iPhone, popřípadě s kompletně bílou obrazovkou. Nutno ale zmínit, že tohle nejsou jediné situace, se kterými vám Joyoshare UltFix dokáže pomoci. Zmínit dále můžeme další běžné problémy, se kterými se uživatelé musí potýkat. Jedná se například o zaseknutí v režimu zotavení, černou obrazovku s logem , tzv. boot loop (neustálé restartování telefonu), chybu při obnovení či aktualizaci iOS, zaseknutí režimu připojených sluchátek a další. Konkrétně si dokáže recenzovaný program poradit s více než 150 různými problémy. Vyřešení zmíněných situací tak není pro Joyoshare UltFix něčím složitým, takže pokud se s vaším jablečným telefonem ocitnete v problémech, tak nyní již víte, jaký program vám s vyřešením problémů může pomoci.

Bez ztráty dat!

Existuje hned několik různých aplikací, které fungují na podobné bázi jako Joyoshare UltFix. Nutno ale zmínit, že většina z nich, včetně iTunes a Finderu, nedokáže váš iPhone obnovit tak, abyste nepřišli o žádná data. Je pravdou, že váš jablečný telefon jednoduše obnovíte do továrního nastavení prakticky kdekoliv, Joyoshare UltFix si však zakládá právě na tom, aby uživatel celý problém vyřešil bez ztráty byť jen jediného bajtu dat. Co si budeme nalhávat, data jsou pro většinu z nás často cennější než samotné zařízení, takže v takovém případě je určitě Joyoshare UltFix tou pravou volbou, se kterou budete spokojeni. Nutno zmínit, že Joyoshare UltFix samozřejmě žádná data z vašeho zařízení neukládá a vše je stoprocentně bezpečné.

Dual Mode pro jednoduchou opravu všech chyb

Ve výše uvedeném odstavci jsem zmínil, že při využití Joyoshare UltFix nepřijdete o žádná data. A to je rozhodně ve většině případech pravda, jelikož tato aplikace udělá vše pro to, abyste o žádná data nepřišli. Je ale nutné zmínit, že součástí Joyoshare UltFix je tzv. Dual Mode, se kterým vyřešíte naprosto všechno. Tento Dual Mode konkrétně nabízí dva režimy, a to Standard Mode a Advanced Mode. Při opravě bílých pruhů na obrazovce iPhonu či jakýchkoliv jiných problémů se vždy prvně využije Standard Mode, u kterého nedochází ke smazání dat. Tento režim dokáže vyřešit většinu problémů, se kterými se setkáte. V ojedinělých případech však nemusí být Standard Mode úspěšný – stává se to u extra vážných problémů, se kterými si jiné aplikace neporadí. S Joyoshare UltFix však můžete ještě využít Advanced Mode, u kterého dochází k odstranění dat ze zařízení, avšak s tím, že ve finále získáte zpět alespoň samotný iPhone, který bude funkční.

Jak opravit bílé pruhy na obrazovce iPhone s Joyoshare UltFix

Teorii máme za sebou, nyní se vrhněme do praxe a ukažme si, jakým způsobem je možné na vašem iPhonu opravit bílé pruhy na obrazovce s využitím programu Joyoshare UltFix. Rozhodně se nejedná o nic složitého a celý postup lze rozložit do čtyř jednoduchých kroků. V rámci prvního kroku je nutné samozřejmě aplikaci Joyoshare UltFix stáhnout, nainstalovat, spustit a následně s využitím USB kabelu propojit váš iPhone s počítačem či Macem. Následně dojde k rozpoznání vašeho zařízení s tím, že ve následně klepněte na tlačítko Start. Druhý krok pak představuje výběr režimu, který chcete využít – v našem případě Standard Mode – a klepnutí na šipku pro přesunutí dále. Jakmile tak učiníte, tak se v rámci třetího kroku začnou stahovat soubory firmwaru iOS. Poté, jakmile se potřebné soubory stáhnou, tak čtvrtým krokem je klepnutí na tlačítko Repair a vyčkání na provedení opravy. Po provedení opravy už ve většině případech můžete váš iPhone začít klasicky používat s vyřešeným problémem. Pokud nedošlo k vyřešení problému, stačí využít Advanced Mode.

Další funkce

Dobrou zprávou je, že Joyoshare UltFix toho dokáže více než jen opravit bílé pruhy na obrazovce iPhone a více než 150 dalších problémů. Součástí této aplikace je totiž také funkce, díky které můžete váš jablečný telefon rychle přesunout do režimu zotavení. V takovém případě stačí, abyste Joyoshare UltFix spustili, připojili iPhone prostřednictvím kabelu, a poté na hlavní stránce klepnuli v levé části na tlačítko Enter Recovery Mode, čímž dojde k přesunutí do režimu zotavení. Vše je tedy jednoduché a stačí klepnout na jediné tlačítko.

Závěr

Zobrazují se na obrazovce vašeho iPhonu bílé pruhy anebo máte kompletně bílou obrazovku? Popřípadě máte s jablečným telefonem nějaké další problémy? Anebo zatím váš iPhone funguje správně, ale chcete být připraveni, abyste nebyli připraveni? Pokud jste si byť jen na jednu z těchto otázek odpověděli správně, tak pro vás mám naprosto skvělé řešení v podobě aplikace Joyoshare UltFix, která dokáže veškeré problémy vyřešit za vás. Celý proces opravy vašeho iPhonu je nesmírně jednoduchý a zabere jen několik minut s tím, že se tento program pokusí za každou cenu zařízení opravit tak, abyste nepřišlo o žádná data, a to v rámci zmíněného režimu Standard Mode. Z vlastní zkušenosti mohu aplikaci Joyoshare UltFix s chladnou hlavou doporučit, rozhodně nebudete litovat.

Kde stáhnout a koupit Joyoshare UltFix

Aplikace Joyoshare UltFix je k dispozici ke stažení zdarma, každopádně pro zpřístupnění výše popisovaných funkcí je nutné si zakoupit plnou verzi. K dispozici jsou následující licence:

1 zařízení, doživotní aktualizace a podpora za $39.95 ;

doživotní aktualizace a podpora za ; 2-5 zařízení, doživotní aktualizace a podpora za $49.95 ;

doživotní aktualizace a podpora za ; 6-10 zařízení, doživotní aktualizace a podpora za $69.95 ;

doživotní aktualizace a podpora za ; 11-15 zařízení, doživotní aktualizace a podpora za $89.95 ;

doživotní aktualizace a podpora za ; neomezený počet zařízení, doživotní aktualizace a podpora za $299.95 .

Joyoshare UltFix stáhnete a zakoupíte zde