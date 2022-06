Apple chce z iPhonu udělat grafický tablet pro Mac

Apple podává každý rok opravdu velké množství patentových přihlášek. Je samozřejmě jasné, že ne všechny patentové přihlášky Apple uvede v život. Je ale zajímavé pozorovat, nad jakými technologiemi společnost přemýšlí a jaká hledá řešení. Ačkoli mají patenty mnohdy obecné a nejednoznačné názvy, jejich obsah může být více než zajímavý. To je případ i patentu nesoucí název „Zařízení s integrovaným systémem rozhraní“, jenž hovoří o možných nových budoucích funkcích MacBooku Pro.

Text samotné patentové přihlášky je (jako obvykle) opět velmi odborný a zmatený. V kostce se ale dá říct, že by MacBooky Pro mohly časem dostat funkci, díky které by šlo bezdrátově nabíjet iPhony. V praxi by se tedy zřejmě nejednalo o nic jiného, než umístění MagSafe do rohu MacBooku Pro. Daleko zajímavější ale je, že by opěrky na ruce (prostor vedle trackpadu) mohly být citlivé na tlak. V nejoptimističtějším případě by tedy tento dosud nevyužívaný povrch mohl sloužit jako grafický tablet. Lze si ale též představit, že by zde šlo také nabíjet nějaké jiné produkty či třeba přidávat příslušenství. I když nám patent může znít jako naprosté sci-fi, patent napovídá minimálně to, že Apple přemýšlí nad využitím každého prostoru svých produktů. Jak to ale s tímto patentem dopadne ukáže až čas. Dovedete si něco podobného u budoucího MacBooku Pro představit? Grafickou podobu patentu můžete vidět v galerii na boku tohoto odstavce.