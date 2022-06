V Praze začíná jezdit první tramvaj, ve které zaplatíte kryptoměnami

Za vyhlídkovou jízdu v jedné z nejstarších tramvají mohou cestující nově platit přes jeden z nejmodernějších mobilních terminálů. Linka historické tramvaje s číslem 42, kterou provozuje městská organizace Prague City Tourism, vozí turisty po oblíbených pražských památkách. Nově se mohou cestující těšit na unikátní propojení moderních technologií s více jak stoletou tramvají. Jízdenku mohou uhradit přes aplikaci na přijímání platebních karet mobilem od poskytovatele platebních služeb Global Payments. Zaplatit mohou dokonce i v kryptoměnách.

Propojení minulosti s budoucností. I tak by se dala popsat novinka, která byla zavedena ve vyhlídkové historické tramvaji v centru Prahy. V té cestující nově zakoupí jízdenku přes platební terminál v mobilu. „Celé to funguje na velmi jednoduchém principu. Zaměstnancům v tramvaji jednoduše aktivujeme v mobilu aplikaci GP Tom. Z telefonu se pak následně stane terminál, přes který mohou cestující uhradit jízdenky platební kartou, kartou v mobilu či hodinkami,“ říká Radovan Bryx z Global Payments. Ředitel IT oddělení Petr Soukup z Prague City Tourism dále dodává: „Zavedení mobilních terminálů vnímáme jako velký krok vpřed. Terminály výrazně urychlí proces nákupu jízdenek a zároveň turistům poskytnou pohodlnější alternativu plateb. Na rozdíl od hotovosti má s sebou platební kartu téměř každý.“

Platby budoucnosti

Cestující mohou za jízdenku platit také kryptoměnami. „Kryptoměny jsou v současné době velmi oblíbeným peněžním prostředkem. Není tak důvod, proč by je lidé nemohli využívat i k běžným platbám. Za jízdenku tak nově mohou zaplatit i kouskem bitcoinu nebo třeba etherea,“ dodává Soukup. Obrovskou výhodou aplikace Global Payments a GoCrypto je to, že zákazník zaplatí v kryptu, ale obchodník si může vybrat, zda chce přijmout platbu v kryptoměně či v tradiční měně, například v korunách. Global Payments mu podle jeho instrukcí zašle celou částku buď do jeho kryptopeněženky nebo na bankovní účet. Obchodník tedy s přijímáním kryptoměn nemá vůbec žádné starosti, vše funguje zcela automaticky.

Letní sezona se blíží

Turistická linka tramvaje, ve které platí 24hodinová jízdenka a cestující může kdykoliv nastoupit a zase vystoupit, vede historickým centrem Prahy. Cestující zaveze například k Prašné bráně, věžím na Karlově mostě nebo Pražskému hradu. V běžném provozu jezdí tramvaj pouze o víkendech. V letní sezóně od 23. června ale bude posílena a zájemci ji mohou využít od čtvrtka až do neděle ve čtyřicetiminutových intervalech. „Turistickou tramvaj jsme zařadili minulý rok jako benefit letního programu V Praze jako doma. I přesto, že byla sezóna kvůli covidu oslabena, předčil zájem o vyhlídkové jízdy naše očekávání. Letos předpokládáme, že před sebou máme poměrně slibnou letní sezonu. Rozhodli jsme se tak během prázdninových dnů posílit tramvajové spoje o další dny,“ uzavírá tisková mluvčí Klára Malá z Prague City Tourism.