Éra stejných iPhonů Pro je u konce, modely 15 Pro a 15 Pro Max budou rozdílné

Zatímco v posledních letech se fotoaparáty iPhonů řady Pro (takřka) neliší, nepočítáme-li jiný typ stabilizace u širokoúhlého objektivu iPhonu 12 Pro Max, dříve tomu tak nebylo. U iPhonů 7 a 8 totiž Apple odlišoval menší a větší verzi právě specifikacemi fotoaparátu, kdy menší telefon dostal do vínku jen jednoobjektivovou soustavu, větší pak duální. Pokud jste si mysleli, že je tato éra již dávno za námi, máme pro vás poměrně překvapivou zprávu. Velmi přesný analytik Jeff Pu totiž prozradil, že se Apple chystá velmi pravděpodobně od příštího roku své iPhony ze stejné řady opět hardwarově odlišovat.

Puovy zdroje tvrdí konkrétně to, že Apple přemýšlí o rozlišení iPhonů 15 Pro a 15 Pro Max stejně jako dříve technickými specifikacemi fotoaparátu. Dočkat bychom se konkrétně měli konečně nasazení periskopických objektivů, které umožňují skrýt výrobci do těla telefonu mnohem větší fotosoustavu než je tomu nyní a to díky speciální technologii lomu světla, které je tak “posláno” přesně na místo, kam výrobce potřebuje. Jinými slovy, snímače lze umístit v telefonech tak, jak to v současnosti u klasických objektivů není možné, protože do nich nelze nasměrovat obraz. Vývoj a výroba této technologie je však poměrně složitá a drahá, kvůli čemuž má Apple v současné době intenzivně přemýšlet nad tím, že jej ve snaze předejít komplikacím s výrobou nasadí právě jen do většího iPhonu 15 Pro Max, jelikož bude jednak dražší a jednak v něm bude i více místa na podobné experimenty. Jelikož je však příchod iPhonů 15 vzdálený stále více než rok, je třeba si na jeho finální rozhodnutí ještě pěkně dlouho počkat.