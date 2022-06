Apple již brzy spustí Back to School se studentskými slevami, známe detaily

Ani letos své fanoušky Apple neochudí o tradiční slevovou akci Back to School, kterou cílí zejména na studenty vysokých škol. Ti si díky ní mohou zajistit velmi kvalitní studijní výbavu nejen za zvýhodněné ceny, ale díky Back to School i s dalším bonusem navíc, který je k nákupu poskytován právě jen v době konání akce. O co půjde letos?

Ačkoliv oficiálně zatím nebylo prozrazeno vůbec nic, informace o letošním Back to School se podařily získat reportérovi Marku Gurmanovi z Bloombergu, jehož zdroje se dlouhodobě řadí mezi ty nejlepší vůbec. Tentokrát Gurman tvrdí, že v USA a Kanadě je start Back to School v plánu na tento pátek s tím, že v Evropě a Asii jej spustí v nejbližších týdnech. Oproti předešlým rokům však bude akce dle všeho o něco méně atraktivní, protože nebude zahrnovat zdarma sluchátka AirPods. Právě ta totiž v předešlých letech Apple k vybraným produktům rozdával, což se má letos údajně změnit. Nahradit je mají dárkové karty do Apple Storů a Apple Online Storů a to podle hodnoty kupovaného produktu. O jak vysoké poukázky se bude jednat sice není v tuto chvíli jasné, co však jasné již nyní je, je to, že si tímto krokem Apple zajistí další nákup uživatelů Back to School v budoucnu, což je pro něj bezesporu pozitivní. Na kompletní podmínky akce si nicméně budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.