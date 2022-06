Tvůrce oceňovaného Immortal Rogue představil novou hru pro iPhone

Dnes již legendární nezávislý vývojář Kyle Berret, autor opěvovaného rogueliku Immortal Rogue, oznámil svůj nový projekt. V Ultra Blade vývojář znovu míchá žánry rogueliku a zběsilé bojovky. Stejně jako v jeho nejznámějším projektu budete i v nadcházející novince čelit obrazovkám plným různých nepřátel. V Ultra Blade budou přitom prim hrát rozdílné druhy hrdinů a hlavně pořádně naostřených mečů. Jejich kombinování bude do hry přinášet potřebnou rozmanitost. Díky speciálním schopnostem postav a zbraní tak budete mít k dispozici obrovské množství různých variací, které by se neměly vyčerpat ani po stovkách hodin hraní. Jak Ultra Blade vypadá v pohybu, můžete vidět na uvolněném traileru ke hře.

Zajímavou vlastností novinky je fakt, že ji můžete hrát i s displejem na svislo. Díky povaze rychlých průchodů tak vyzývá k tomu, aby se z ní stala hra k zábavnému zaplnění kratších úseků volného času. Berreta ovšem na hře čeká ještě dost práce. Na App Storu zatím Ultra Blade nenajdete, měl by se tam ale objevit již někdy v průběhu letošního léta. Čekání si můžete zkrátit některou z vývojářových ostatních her. Již zmiňované Immortal Rogue se odhalené novince podobá nejvíce. Jeho poslední vydaný projekt Blast Waves zase potěší ty, co si cení hlavně originality. V oceňované taktické střílečce se ubíhá čas jen tehdy, když se pohybujete vy.