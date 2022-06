Philips Hue novinky pro rok 2022 odhaleny: Podívejte se na žhavé HomeKit vychytávky letoška

Společnost Signify představila nové produkty z řady chytrého osvětlení Philips Hue, které nabízejí ještě větší flexibilitu, více možností ovládání a výběr designů pro domácnost. Mezi novinky uváděné na trh v řadě Philips Hue patří: plně přizpůsobitelné kolejnicové osvětlení s vlastní řadou svítidel a první přenosná dobíjecí lampa určená pro vnitřní i venkovní použití. Nový chytrý vypínač v černém nebo bílém provedení přináší intuitivní stmívání osvětlení otáčením kolečka vypínače. Zahrnuje také možnost nastavení scén a přiřazení místností pomocí jednoho z celkem čtyř tlačítek. Pro každodenní komfort při probuzení přináší nová funkce přirozený efekt východu slunce. Tato funkce je navržena tak, aby uživatelům poskytla pocit probuzení, jaký mohou zažít venku pod jasnou ranní oblohou. Ideálně ji využívá nová lampa z řady Gradient, která je určená pro umístění na noční stolek.

Navrhněte a nastavte si chytré osvětlení jako nikdy předtím

Staňte se návrhářem vlastního osvětlení domova díky kolejnicovému osvětlení Philips Hue Perifo, které bude v nabídce v černé a bílé barvě. Perifo je nová řada svítidel z rodiny produktů Philips Hue, která se skládá ze samostatných lišt, které do sebe zapadají a tvoří tak plně přizpůsobitelný systém osvětlení. Můžete si tedy sami přesně zvolit, jakou atmosféru vyberete pro tu kterou příležitost, a zároveň získat i designový prvek.

Zůstaneme-li u flexibility a designu, díky nové přenosné stolní lampě Philips Hue Go si budete moci vzít chytré svítidlo s sebou kamkoli uvnitř i vně vašeho domova. Hue Go je určena pro vnitřní i venkovní použití a je vybavena silikonovou rukojetí, díky níž ji snadno přenesete kam potřebujete. Přenosná stolní lampa Hue Go, která je k dispozici v černé a bílé variantě, nabízí až 48hodinovou výdrž baterie a snadno se dobíjí pomocí přiložené nabíjecí základny. Ať už si čtete v posteli, nebo večeříte na terase, tlačítko lampy umožňuje přepínat mezi přednastavenými světelnými scénami a vytvořit si tak tu správnou náladu.

Chytré osvětlení v koupelně získává stylovou a elegantní novinku s koupelnovou řadou Philips Hue Xamento, která je speciálně navržena tak, aby ji bylo možné snadno instalovat a zároveň používat ve vlhkých prostorách. Svítidla jsou opatřena ochranou IP44.

Vestavné bodové svítidlo Philips Hue Xamento black přináší do koupelny decentní moderní design a zároveň nabízí až 350 lumenů v milionech barev stmívatelného chytrého osvětlení. Zapuštěné bodové svítidlo Xamento je k dispozici v černé barvě v balení po jednom nebo třech kusech. Stropní svítidlo Philips Hue Xamento M dotváří podobu koupelny a zároveň naplňuje prostor jemným rozptýleným světlem, jež lze také ztlumit a vytvořit tak relaxační atmosféru.

Nový styl buzení Sunrise zlepší vaše vstávání

Nová funkce probouzení „Sunrise“ pomáhá uživatelům zvýšit jejich každodenní komfort. Funkce Sunrise s barevným přechodem od modrého až po jemné oranžové světlo napodobuje vycházející slunce – díky tomu vás ráno nebo kdykoli během dne dokáže příjemně nabudit. Funkci buzení Sunrise najdou uživatelé Hue Bridge v aplikaci Philips Hue v záložce Wake up Automations, uživatelé Bluetooth pak v záložce Routines. Styl samotného buzení pak lze přizpůsobit dle délky trvání nebo času v průběhu dne. Uživatelé stávajícího stylu buzení – nyní nazvaného Fade to Bright – mohou své probouzení vylepšit výběrem možnosti „Sunrise“ v záložce Automatizace.

Funkce buzení Sunrise je optimalizována pro všechny svítidla řady Gradient, a bude uveden na trh spolu s novým osvětlením Philips Hue Gradient Signe v dubovém designu. Toto svítidlo se štíhlým profilem a podstavcem v přírodním dřevěném odstínu je navrženo tak, aby mohlo sloužit jako samostatný prvek, anebo jako designový doplněk nejen do ložnice. Je k dispozici ve variantě stolní i stojací lampy.

Světelné scény upravíte a nastavíte okamžitě a bez námahy

Rodina produktů Philips Hue představuje nové chytré příslušenství, ovladač Philips Hue Tap dial switch, kterým si jeho uživatelé mohou ještě více přizpůsobit ovládání svých chytrých světel v domácnosti. Vypínač Hue Tap dial switch má čtyři tlačítka: každé z nich lze nastavit pro ovládání chytrých svítidel až ve dvou samostatných místnostech nebo zónách v rámci domácnosti. Hue Tap dial switch je vybaven intuitivním ovládáním stmívání – čím rychleji nebo pomaleji otočíte prstencem, tím rychleji nebo pomaleji se vaše chytrá světla ztlumí nebo rozjasní. Zmáčknutím tlačítka pak můžete vybrat nebo nastavit libovolnou světelnou scénu. Ovladač, který je nabízen v bílém a černém provedení, má elegantní matný design, díky kterému se hodí do jakéhokoliv interiéru. Samotná základna ovladače sedí přesně na evropské vypínače, které tímto můžete nahradit a vyvarovat se tak situacím, kdy vaše chytrá Philips Hue světla budou vypnuta klasickým vypínačem. Lze jej také použít jako praktický dálkový ovladač nebo dokonce připevnit magneticky na jakýkoli kovový povrch.

Vyzkoušejte si Philips Hue virtuálně!

Potenciální i stávající uživatelé Philips Hue mohou nyní prozkoumat celou řadu funkcí, které rodina Hue nabízí, v aplikaci Philips Hue. Tato aplikace je ideální zejména pro ty, kdo plánují začít svou cestu za chytrým osvětlením.

Nový režim Demo najdete v aplikaci v záložce Explore. Nabízí řadu virtuálních zážitků, které ukazují, jak může chytré osvětlení Philips Hue proměnit domácnost a zlepšit vaši domácí pohodu, kterou již znáte. Ukázky se zabývají tématy vytvoření atmosféry, zábavy a pocitu vašeho bezpečí, přičemž zvláštní část je věnována příslušenství Hue. Dema budou v aplikaci nadále aktualizována a obohacována o nová témata, což budoucím uživatelům pomůže vizualizovat své potenciální zážitky s osvětlením Philips Hue.

Produkty Philips Hue můžete zakoupit například zde

Dostupnost novinek

Philips Hue Perifo kolejnice černá nebo bílá (září 2022), cena zatím není stanovena

Philips Hue Perifo konektory černé nebo bílé (září 2022), cena zatím není stanovena

Philips Hue Perifo napájecí jednotka nástěnná nebo stropní (září 2022), cena zatím není stanovena

Philips Hue Perifo kolejnicové svítidlo (září 2022), cena zatím není stanovena

Přenosná stolní lampa Philips Hue Go (konec léta 2022), 4 139 Kč

Philips Hue Signe Gradient stolní svítidlo dubové (k dostání 21. června), 6 619 Kč

Philips Hue Signe Gradient stojací lampa dubová (k dostání 21. června), 9 639 Kč

Philips Hue Xamento zapuštěné bodové svítidlo černé (k dostání od 21. června), 2 199 Kč

Philips Hue Xamento M stropní svítidlo černé (k dostání 21. června), 6 059 Kč