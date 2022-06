Google se v novém videu strefuje do Applu a jeho iMessage

Jestli něco mnozí jablíčkáři na produktech z dílny Applu milují, pak jsou to iMessage, skrze které lze posílat spousty souborů rychle, kvalitně a bezpečně. Jejich jediný “problém” pak tkví v tom, že nejsou multiplatformní, ale fungují jen na produktech z dílny kalifornského giganta, což nicméně vadí maximálně tak androiďákům. Na světě se sice již technologie, která by dokázala funkce iMessage přenést i na klasické zprávy a tedy ve výsledku umožnit na Androidu to, na co jsme zvyklí z iMessage (a to i multiplatformě), Applu se však do její podpory příliš nechce. Asi se tak nebudete divit, že to nyní od Googlu tak trochu schytal.

Výše zmíněná technologie nese název Rich Communication Services (RCS) a velmi zjednodušeně řečeno přináší do textových zpráv podporu jednoduchého posílání fotek, videí, hlasových zpráv, větších souborů a tak podobně – to vše přitom s pokročilejším šifrováním a dalšími bezpečnostními prvky. Za prosazení se tohoto protokolu ve světě bojuje Google již řadu let a nutno podotknout, že operátoři ve světě začínají jeho podporu pozvolna nasazovat. Apple však RCS na iPhony ne a ne pustit a to z jasného důvodu – iMessages by rázem ztratily svůj punc exkluzivity. Google však neztrácí naději a do Applu “šije” všemi dostupnými prostředky – nyní třeba sarkastickým videem, ve kterém použil text nové písně amerického rappera Draka. Ostatně, podívejte se sami níže.