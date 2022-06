Po deseti letech s iPhonem jsem si vyzkoušel Samsung Galaxy Z Flip a Android

Už nějakou tu dobu mě lákalo vyzkoušet si po více než deseti letech používání iPhonu něco nového. Ostatně, kromě nějaké staré Nokie 3410 a pak MDA 1 PocketPC a BlackBerry jsem nikdy nic jiného nepoužíval. Slovo dalo slovo a kluci z Mobil Pohotovosti mi na neomezeně dlouhou dobu půjčili Samsung Galaxy Z Flip3, který byl právě tím, po kterém jsem pokukoval, když jsem měl slabou chvilku a přemýšlel nad tím, že si nějakou alternativu k iPhone skutečně pořídím. Poslední měsíc jsem si tedy hrál právě s tímto telefonem a rád bych se s vámi podělil o mé zkušenosti, o zkušenosti člověka, který deset let neviděl nic jiného než iOS a iPhone a nyní si v podstatě poprvé vyzkoušel Android a Samsung Galaxy Z Flip.

První, čeho si u Galaxy Z Flip všimnete, je samozřejmě jeho konstrukce. Telefon nabízí dvojici displejů – jeden malý, kontrolní, který používáte ve složeném stavu telefonu a druhý super širokoúhlý ohebný displej, který se otevírá společně s tím, jak otevíráte samotný telefon. Upřímně řečeno, jsem asi trošku jiný typ uživatele, ale já sám si s malým stavovým displejem nevystačím, protože telefon beru do ruky opravdu nespočetněkrát za den, a to v drtivé většině abych zkontroloval novinky na zpravodajských webech a také se podíval co vyšlo/nevyšlo na našich magazínech. Stavový displej lze využít pro zobrazení notifikací, času, počasí, přehrávání hudby nebo například zjištění aktuálního počasí. Jeho rozlišení a kvalita je vynikající a opravdu mu není co vytknout, ovšem pokud se na mobil díváte, abyste šli na sociální sítě, podívali se na web a tak podobně, bude vás za pár dní celkem štvát, že jej musíte neustále otevírat, protože stavový displej vám zkrátka přestane stačit na to, abyste se podívali na telefon tak, jak jste zvyklí. Náhledový displej ukazuje také dobíjení, a to včetně toho, kolik minut zbývá do úplného dobití telefonu. Je to sice maličkost, ale rozhodně se mi líbí a ocenil bych ji i v případě iPhone. Navíc dobíjení pocitově trvá mnohem kratší dobu než u iPhone, a to asi především tím, že se nabíjí přes USB-C, nikoli Lightning.

Samotné tělo telefonu je zpracováno s opravdu milimetrovou přesností a na první pohled vidíte, že v ruce držíte kvalitní kus telefonu plně srovnatelný, co se zpracování týká, s iPhone 13 Pro. Tím zásadním, co je u Z Flip k řešení, je jeho displej. Ten je opravdu ultraširokoúhlý a umí i pár pěkných vychytávek. Když například telefon rozevřete jen do pravého úhlu a nikoli úplně, pak se promění v režimu fotoaparátu v zrcátko podobné těm, které nosí ženy v kabelkách. Ovšem to nejdůležitější, co se jej týká, je ona ohebnost. Displej lze ohýbat velmi dobře, plynule a ani po měsíci intenzivního použití jsem si nevšiml byť je minimálního náznaku toho, že by se mu to přestávalo líbit. Panty jsou pevné, displej taky a vše drží stejně jako první den. Ovšem displej, který je z jedné strany skutečně úžasný, má extrémně jemné rozlišení, je ultraširokoúhlý a ještě plně ohebný se však pro mě osobně stává také zároveň největší slabinou a to byl ještě před měsícem hlavním důvodem, proč jsem o Z Flip skutečně uvažoval.

Telefon je sice možné otevřít v jedné ruce, ovšem jen v případě, že se o něj příliš nebojíte a máte poměrně velkou ruku, v opačném případě budete muset použít ruce dvě. Navíc jak jsem již zmínil, celkem mi vadí, že abych se jen rychle podíval na to, co je nového ve světě a projel nadpisy zpravodajských serverů, musím automaticky vždy otevřít displej. Dalším faktem je širokoúhlost. Ta je totiž opravdu extrémní, a i když je Z Flip zhruba stejně široký jako iPhone, je o dobré dva centimetry vyšší. Chápu, že to je o síle zvyku, ale já jsem si ani po měsíci na tak vysoký a zároveň při landscape módu tak širokoúhlý displej příliš nezvykl a například při sledování YouTube mi to přišlo zkrátka až moc.

Stejně tak při prohlížení webů na výšku mi vadila úzká dlouhá nudle. Co je však pocitově nejzvláštnější je ohyb displeje. Když totiž telefon otevřete, vznikne uprostřed displeje velmi malý, ale okem viditelný prohyb. Ten je pak samozřejmě nejen viditelný, ale také jej cítíte prsty, což je při scrollování celkem zvláštní, ale lze si na to zvyknout. Co je velmi zvláštní, je fakt, že někdy prohyb není vůbec vidět, a to i v případě, kdy máte například bílé pozadí, a někdy jej zase s bílím pozadím vidíte. Záleží opravdu na konkrétním odstínu použité barvy na displeji, na úhlu, z jakého se na něj díváte a na okolním světle. Kombinace těchto tří vlastností pak určuje, jak moc je prohyb vidět. Upřímně řečeno vadit vám bude především při fotografování a surfování po internetu, například při sledování videí, mi nepřekážel vůbec, i když se tomu sám divím. Ovšem suma sumárum jsem si zvykl, jak na neustálou nutnost otvírat telefon, tak i na viditelný předěl, který po otevření telefonu vznikne. Na co si však opravdu nedokážu zvyknout je úzký a vysoký displej, který mi příliš nedává smysl.

Naopak co se mi hodně líbí je velikost v zavřeném stavu, kdy se vám telefon vejde i do malé kapsy a pocitově tolik nepřekáží a mnohem lépe se nosí. I v momentech, kdy je například na nočním stolku, zkrátka zabírá méně času a vypadá tak nějak elegantně. Jasně, že to je koncepcí, ovšem právě ve složeném stavu mi ta koncepce skládacího telefonu dává paradoxně mnohem větší smysl, než když jej rozložím. Zkrátka dokud telefon nerozložíte, máte na stole něco, co je zajímavé, elegantní a svým způsobem i sexy, ovšem jakmile jej otevřete, máte najednou na stole telefon s pro mě osobně nepochopitelným poměrem stran displeje.

Co se samotného telefonu týká, tak vše musím hodnotit s palcem nahoru. Ať už se bavíme o výdrži, fotoaparátu, rychlosti nebo v podstatě všem, na co se zaměříme, vše je zkrátka na jedničku a ukazuje to jednoznačně na to, že Galaxy Z Flip je prémiový telefon, který se může tváří v tvář utkat s tím nejlepším, co dnes Apple nabízí. Pocitově totiž při běžném používání žádné rozdíly v tom, že by něco nefungovalo nepoznáte. Čtečka otisků prstů v bočním tlačítku je tak rychlá, že to jen těžko pochopíte a co si tak matně vzpomínám na Touch ID, tak to rozhodně až takové rychlosti nedosahovalo.

Rychlost samotného telefonu je ruku v ruce spjata s operačním systémem Android, který jsem si měl možnost dlouhodobě vůbec poprvé pořádně vyzkoušet. Ano, můžete nyní argumentovat tím, že mé poznatky jsou zastíněny faktem, že jsem testoval nový a ničím neposkvrněný telefon nebo tím, že je to vlajková loď, ovšem já ani v případě Applu nikdy neměl nic jiného, než vlajkové lodě, a proto je srovnání zcela na místě. Od této chvíle, když uvidím, jak někdo u nás v komentářích píše, že je Android zasekaný a nepoužitelný systém, tak jej považuji buď za člověka, co má telefon za 5000 Kč a nebo Android nikdy neviděl. Ono na něm totiž alespoň na Galaxy Z Flip funguje vše stejně rychle jako na iPhone a iOS. Začal jsem si všímat také rozdílů a je pravda, že Android si můžete nastavit doslova a do písmene k obrazu svému, a to nejen vzhledově, ale do jisté míry i co se funkcí týká. Můžete si nastavit míru odezvy haptiky, míru citlivosti displeje a tak dále. Co se mi líbilo je již zmíněný čas do nabití nebo například fakt, že máte k dispozici režim šetření očí, případně pak to, že pokud nastavíte jas displeje na více než 85 %, telefon vás automaticky upozorní na to, že to pro vás není příliš zdravé.

Pokud jste tedy hračička a baví vás mít všechno přizpůsobené detailně přímo svým potřebám, pak nyní již plně chápu, že používáte Android. Na druhou stranu, já osobně příliš na nastavování všeho až tak nejsem, a proto je to pro mě zbytečné. Android však nabízí i řadu věcí, které na iOS nemáme nebo alespoň nejsou standardně součástí systému. Máte například možnost vyčistit operační paměť a zde nastává vhodná situace na to vysvětlit si rozdíl mezi člověkem, co používá iOS a člověkem s Androidem. Ano, je super, že na Androidu vidím, kolik paměti mi žerou jednotlivé aplikace a mohu ji pročistit, ovšem na iOS, kde tuto možnost nemám, jsem ji tak nějak nikdy v životě nepotřeboval. To však platí i pro Android, ani zde jsem ji za celou dobu používání nepotřeboval. Pokud máte nějaký důvod vše nastavovat, vše čistit, měnit a tak podobně, pak neříkám, že jste lepší nebo horší člověk. Jste zkrátka člověk, který má na věci trošku jiný pohled než já, a proto naprosto chápu, že právě tyto věci jsou ty, jenž vám v případě iPhone mohou chybět.

Co se mi na Androidu líbí nejvíc je integrace s Googlem a jeho službami. Osobně používám Google News, vyhledávání, i Google Docs poměrně často a například zobrazení Google News jako nativní obrazovka při swipnutí doleva je prostě za mě pecka. Stejně tak widget s vyhledáváním, kam stačí napsat dotaz a okamžitě se objeví výsledek v Chromu, si mě doslova získal. Ano, vím, že to mohu nahradit Siri a do jisté míry Spotlightem, ovšem to vyhledávací políčko je prostě super a líbí se mi.

Android jako takový se mi v pár věcech líbil opravdu víc než iOS, ovšem na druhou stranu je zde spousta věcí, které si myslím, že jsou určené pro lidi, jenž využívají věci jako je telefon nebo tablet zcela jinak než já. Jsem však rád, že jsem si mohl Android pořádně vyzkoušet a zjistit, že přezdívky jako „lagroid“ a tak podobně, zde rozhodně nejsou na místě, spíše naopak. Telefon i s Androidem si ještě pár měsíců nechám a rád jej budu dál zkoušet v běžném životě. Zatím jsem u něj nenašel sice nic tak zásadního, abych byl ochoten se vzdát iOS a především služeb jako je iMessage, iCloud, FaceTime a tak dále, ale na druhou stranu, je to rozhodně zajímavá a v žádném případě ne špatná zkušenost.

