Takto fotí DJI Air 2s v noci: Výsledky vyráží dech

Na to, jak fotí drony DJI Air 2s, jsme se již párkrát podívali, naposledy například v našem článku, kdy jsme jej vzali do Alp a pořídili fotografie, které si můžete stáhnout jako pozadí plochy. Tentokrát se však pojďte podívat na to, jak neskutečně fotií Air 2s v noci. Jediný problém, na který při nočních fotografií narazíte, spočívá v tom, že si kamera, respektive fotoaparát, automaticky upraví expoziční čas, aby senzor zachytil co největší množství světla. I když má dron extrémně kvalitní stabilizaci, přesto se vám z dvaceti snímků podaří zachytit jeden, který je skutečně ostrý, ovšem ten, jak vidíte v následující galerii, skutečně stojí za to.

Musím však podotknout, že bez speciálního povolení jednak v noci s dronem létat nemůžete a druhak, je to opravdu extrémně nebezpečné. Nejen že nefungují senzory, ale také se v podstatě nedá orientovat a samotné létání si tak příliš neužijete a skutečně jej nikomu nedoporučujeme.

DJI Air 2S si můžete zakoupit přímo zde.