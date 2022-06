Chytrý stropní ventilátor s LED osvětlením nyní pořídíte s výjimečnou slevou

Komerční sdělení: Léto už pomalu klepe na dveře a přináší s sebou i tradiční vysoké teploty. Pokud hledáte skvělý způsob, jak se před nimi ubránit, pak pro vás máme skvělý tip. Na oblíbeném portálu Cafago si totiž nyní můžete přijít na chytrý stropní ventilátor s LED osvětlením za doslova bezkonkurenční cenu!

Ventilátor je považován za nejjednoduššího parťáka pro boj s vysokými teplotami. Takzvané stropní ventilátory jsou ale podstatně efektivnější a dokáže ochladit celou místnost bez sebemenší námahy. Proč něco takového rovnou nespojit i s LED osvětlením a vše následně ovládat pomocí aplikace v chytrém telefonu? Přesně tento nápad dostal i výrobce tohoto parádního kousku, který se tak v okamžiku stává nepostradatelným domácím doplňkem. Prostřednictvím appky, která se s ventilátorem spojí skrze Bluetooth, pak můžete ovládat prakticky cokoliv – od samotné ventilace, až po osvětlení. Samozřejmě je k dispozici i klasický ovladač. V tomto ohledu také potěší tři úrovně osvětlení – teple žlutá, neutrální a studená bílá (3000 K, 4500 K a 6000 K). Za zmínku také rozhodně stojí speciálně zakřivené listy ventilátoru. Ty mají zajistit lepší průchod vzduchu a tedy větší efektivitu, a stejně tak i podstatně delší životnost. Skvělým benefitem je také precizní zpracování a jednoduchá instalace.

Jak už jsme zmínili výše, chytrý stropní ventilátor je nyní k dostání za zcela bezkonkurenční cenu. Díky 41% slevě si jej totiž můžete pořídit za pouhopouhých 1812 Kč, namísto původních 3052 Kč. Jelikož se navíc produkt odesílá z německého skladiště, můžete také počítat s bezplatným a velice rychlým doručením, které zabere nanejvýš tři až pět dní. V závěru ještě nesmíme zapomenout jednu poměrně důležitou informaci. Tento kousek je totiž k dostání v devíti barevných provedení, díky čemuž si můžete vybrat variantu, která nejlépe zapadne do vaší ložnice či obývacího pokoje. Volba je na vás. Nad výběrem byste ale neměli příliš dlouze otálet. Slevová akce je totiž časově omezená a platí pouze do 30. června, nebo do vyprodání zásob. Nepropásněte tak tuto jedinečnou příležitost a zpříjemněte si léto chytrým stropním ventilátorem!

Chytrý stropní ventilátor s LED osvětlením zakoupíte se slevou zde