7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte výhodněji (20. 6. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Dlouho očekávaný sequel populárního titulu The House of Da Vinci konečně přichází na App Store. Připojte se k více než jednomu milionu hráčů z celého světa a ponořte se do světa 3D puzzle adventury, v níž se stáváte učněm samotného Leonarda Da Vinciho.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)