5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (20. 6. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro macOS i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Název této roztomilé unikátní zvířecí RPG hry hovoří jistě sám za sebe. Staňte se na chvíli kočkou se vším všudy, a vyzkoušejte si, jaké to je muset si denně sám obstarávat potravu, socializovat se s přátelskými kočkami a bránit se před těmi nepřátelskými. Ve hře můžete dokonce založit vlastní kočičí rodinu s rozkošnými potomky.

Původní cena: 12,99 € (6,49 €)