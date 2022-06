5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (17. 6. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro macOS i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Do akce znovu zamířil veleúspěšný titul Euro Truck Simulator 2. V této hře se zhostíte role řidiče nákladního vozidla a váš úkol bude jasný – převážet nejrůznější náklad přes celou Evropu. Přitom se budete muset snažit o vybudování vlastní přepravní společnosti, kdy postupně nasbíráte několik zaměstnanců a maximalizujete tak své zisky.

Původní cena: 19,99 € (4,99 €)