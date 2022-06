Nový Stage Manager nepotřebuje zřejmě na iPadech tak vysoký výkon, jak Apple tvrdí

Když Apple minulý týden na WWDC světu představil iPadOS 16 s funkcí Stage Manager, která umožňuje daleko lepší práci s plochou blízkou dokonce té, kterou známe z Maců, nejednoho jablíčkáře tím velmi potěšil. Záhy však přišla studená sprcha, když Apple oznámil, že je Stage Manager k dispozici jen a pouze na iPadech s čipy M1 a to mimo jiné kvůli tomu, že potřebuje velké množství RAM paměti, kterou jí zajistí i novinka ve formě virtual memory swap nebo chcete-li virtuální výměna paměti. Jak se však zdá, s RAM pamětí to nakonec nebude až tak horké, jak se mohlo zdát.

Vývojáři Stevu Troughton-Smithovi se podařilo při testování iPadOS 16 zjistit, že Stage Manager běží na naprosto všech iPadech s M1. Právě v tom je však háček. U základního iPadu Air 5 s M1, který disponuje úložištěm 64 GB, totiž Apple virtual memory swap nenasadil, takže si musí vystačit jen se svými 8 GB RAM paměti a to za každé situace. Přitom Apple na Keynote prohlásil, že aplikace budou moci na iPadech s M1 využívat až 16 GB RAM právě díky virtual memory swap. S ohledem na tuto skutečnost je tak jasné, že to s RAM pamětí u této funkce až tak horké nebude a nabízí se proto i otázka, jak moc je vlastně Stage Manager náročný na výkon. Vyloučit totiž ve výsledku nejde ani to, že jej chtěl Apple zkrátka “jen” učinit exkluzivním pro nejdražší tablety a tak jej bez ohledu na výkon starších kousků zkrátka zařízl. Možným vysvětlením může být nicméně i to, že je 8 GB RAM paměti zkrátka minimem pro Stage Manager, pod které Apple jít nemůže. Vše bychom se nicméně mohli dozvědět v následujících