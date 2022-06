Jaké jsou alternativy k Apple telefonům?

Komerční sdělení: Chcete nadupaný telefon, ale Apple je pro vás příliš drahý? Nebo vás zajímají alternativy z čisté zvědavosti? iPhone dlouhodobě patří k nejlepším na trhu, ovšem existuje několik modelů, které se mu v roce 2022 dokáží vyrovnat. Pojďme se na ně podívat.

Chcete ušetřit? Porozhlédněte se ve střední třídě

Apple je pro vás příliš drahý a přemýšlíte nad alternativou? Levné mobily z dostupnější střední třídy představují důstojnou náhradu iPhonu. Jestli chcete dobrý model, ale zároveň za něj nemůžete dát tolik peněz, vydejte se tímto směrem.

Mezi největší konkurenty Apple patří zejména Samsung nebo Xiaomi. To se týká hlavně mobilů vyšší cenové třídy, ovšem i levné modely těchto značek jsou s ohledem na danou cenovou kategorii dobré.

Obě tyto značky prodává výkonné a designově uspokojivé modely již okolo 5000 až 7000 Kč, což je zhruba třetina ceny nového iPhonu, někdy i víc. Například takový Samsung Galaxy A52s nabízí displej s vysokým rozlišením a skvělým kontrastem, dobrý výkon, kvalitní fotografie a vysokou výdrž baterie. To vše z něj dělá jeden z nejprodávanějších mobilů současnosti. To vše za dobrou cenu.

Dalším zajímavým modelem pro nenáročné je Xioami Redmi Note 11. Nenabízí sice tak výkonný fotoaparát, obzvlášť horší světelné podmínky mu dělají problémy, ovšem výdrž baterie a rychlost nabíjení jsou parádní. Pozor na menší RAM. Jestli ale nejste nadšenec, který k životu vyžaduje kvanta aplikací, budete spokojení.

Vyšší cenová třída, která konkuruje Apple? Zkuste Samsung S22

Když nemáte jako prioritu nízkou cenovku, ale jde vám hlavně o co nejlepší funkce a výkon, na trhu máte na výběr hned z několika modelů od jiných společností, než je Apple. Největší konkurenci už tradičně představuje právě Samsung. Konkrétně Galaxy S22, který se srovnáná s iPhonem 13.

Když se podíváte na porovnání cen, Galaxy S22 je o několik tisíc levnější než iPhone 13. Takže nějaká úspora tam je. Samsung pro řadu S33 slibuje čtyřleté aktualizace operačního systému a pět let bezpečnostních záplat. Apple je na tom v této oblasti trochu lépe, ovšem ve srovnání s ostatními značkami je to skvělá nabídka.

Stejně jako iPhone 13 i Galaxy S22 nabízí 120Hz panely OLED, připojení 5G, 12Mpx ultrawide fotoaparáty a nahrávání videa v rozlišení 8K. Bod navíc získává i díky sklu Gorilla Glass po celém obvodu.

Fotomobil za rozumnou cenu? Google Pixel 6 Pro

Jestli vám jde hlavně o focení, iPhone rozhodně není jediná značka, která vás uspokojí. Ať už chcete fotit pro svou potěchu, na sociální sítě nebo například do práce, fotomobil je přesně to, co hledáte.

iPhone 13 Pro Max je v téhle kategorii naprostou jedničkou. Ovšem ani Google Pixel 6 Pro se nenechal zahanbit. Má skleněnou přední i zadní část a certifikaci IP 68. Je odolný nejen proti prachu, ale i potopení do vody, takže si s ním užijete i focení dechberoucích snímků v terénu.

Milovníky fotografií zajímají hlavně fotoaparáty. Jak na tom Google Pixel 6 Pro je? Selfie objektiv má 11,1Mpx a zadní fotoaparát se třemi senzory zase 50 Mpx, 48Mpx a 12Mpx. Snímky pořizuje ve vysoké kvalitě jak za dobrých, tak horších světelných podmínek. A videa? Natáčí ve 4K při 60 snímcích za sekundu.

Na Pixelu si kromě focení užijete i hraní her. Výkonnější procesor zvládne i náročnější tituly. Bohužel nemá moc velkou výdrž baterie. A nenabízí (na rozdíl od zmíněného iPhonu) teleobjektiv.

Rozhodnout, zda je lepší fotomobil iPhone 13 Pro Max nebo Google Pixel 6 Pro není vůbec jednoduché. Oba mají hodně podobnou výbavu i výsledky. Rozdíl je hlavně v cenovce. Zatímco model od Apple se pohybuje okolo 30 tisíc Kč, Google Pixel 6 Pro pořídíte i o 10 tisíc Kč levněji.

Pokud je pro vás nad 20 tisíc Kč za fotomobil příliš, podívejte se na hodnocení fotomobilů na serveru Testado.cz. Z recenzí vyšel velice dobře i Xiaomi 11 Lite 5G, který ohodnotili jako nejlepší fotomobil do 10 tisíc Kč. Za danou cenu nabízí skvělý výkon a pořizuje krásné snímky.