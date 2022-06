Největší dominantou nedávno představeného systému iOS 16 je bezesporu zbrusu nová zamknutá obrazovka. Pokud jste před několika dny představení tohoto operačního systému, který už je k dispozici pro všechny vývojáře a testery, nepostřehli, tak jsme se dočkali opravdu zajímavých změn. Na poli zamknuté obrazovky došlo ke kompletnímu přepracování s tím, že si ji nově můžete kompletně přizpůsobit podle svého gusta. Nastavit si můžete třeba písmo a barvu času, hlavně však přibyla možnost přidání widgetů nad a pod čas. Navíc k tomu, jednobarevnost všech widgetů a dalších prvků prakticky potvrzuje příchod always-on displeje u iPhonu 14 Pro (Max).

iOS 16: Jak propojit zamknutou obrazovku s režimem Soustředění

V rámci iOS 16 si uživatelé mohou zamknutých obrazovek vytvořit hned několik a následně se mezi nimi jednoduše přesouvat. To můžou činit buď ručně, anebo automaticky. Apple se každopádně rozhodl nové zamknuté obrazovky propojit s vloni představenými režimy Soustředění, a to konkrétně tak, že si můžete nastavit automatické nastavení vybrané zamknuté obrazovky po aktivaci některého z režimů. V praxi to znamená, že pokud si například nastavíte režim Spánek, tak se může automaticky nastavit tmavá zamknutá obrazovka apod. Pro propojení zamknuté obrazovky s režimem Soustředění pokračujte následovně:

Prvně je nutné, abyste se přesunuli na zamknutou obrazovku.

Jakmile tak učiníte, tak se bez odemknutí ověřte prostřednictvím Touch ID či Face ID.

Následně, po ověření, podržte na zamknuté obrazovce prst , dokud se neocitnete v rozhraní pro úpravy.

, dokud se neocitnete v rozhraní pro úpravy. Zde si pak najděte konkrétní zamknutou obrazovku k propojení.

k propojení. Ve spodní části zamknuté obrazovky pak klepněte na malé tlačítko Režim soustředění.

Pak už si jen klepnutím v menu vyberte, se kterým režimem Soustředění se má obrazovka propojit.

Jakmile režim vyberete, tak klepněte na křížek a opusťte rozhraní pro přizpůsobení zamknuté obrazovky.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu s iOS 16 jednoduše propojit konkrétní zamknutou obrazovku s režimem Soustředění. Tímto způsobem si můžete klidně propojit veškeré vaše režimy Soustředění s jednotlivými obrazovkami. Ke každé obrazovce lze každopádně přiřadit pouze jeden režim Soustředění, což je nutné zmínit. Pokud byste si chtěli s režimem Soustředění propojit například také domovskou obrazovku či ciferník na Apple Watch, stačí přejít do Nastavení → Soustředění, kde si režim vyberte a v kategorii Přizpůsobení obrazovek proveďte změny.