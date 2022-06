V nadcházející hře na iOS budete vypravovat kreslené vláčky

Záliba ve vláčcích se často přenáší z dětství až do dospělosti. Dobře si toho jsou vědomi i vývojáři ze studia Afterburn. Ti v dubnu letošního roku oznámili svůj nový projekt Railbound, v němž si všichni fanoušci lokomotiv přijdou na své. Vývojáři, stojící za svými předešlými hity Golf Peaks a Inbento, si znovu vybrali poměrně relaxační koncept. Railbound vám svěří na starost výstavbu železnice, která musí navést očíslované vagóny k lokomotivě ve správném pořadí. Samozřejmě, že jednoduchý koncept bude hra v každé ze svých více než sto úrovní ozvláštňovat a postupně komplikovat. Obtížnost snad ale nikdy nedojde do takových výšin, aby vás přinutila odhodit telefon do zdi. Alespoň z nově uvolněné ukázky vypadá hra jako relaxační zážitek.

Při původním oznámení jsme se dozvěděli, že hra vyjde někdy v průběhu letošního roku. Díky akci Future of Play však nyní máme jasno o tom, kdy přesně Railbound dorazí. Finální verzi hry si tak budeme moci zahrát již toto září. Railbound je přitom zřejmě skoro hotové. Pokud máte totiž počítač s Windows, můžete si již nyní zahrát demoverzi dostupnou na Steamu. Ta obsahuje pět úrovní, během kterých si můžete udělat hezký obrázek o tom, jak se hra bude vypadat, než dorazí na podzim do App Storu.