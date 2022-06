5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (13. 6. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro macOS i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Stažením The Witcher 3 – Game of the Year Edition získáte kromě základního herního titulu také spoustu zajímavého obsahu navíc, jako jsou rozšíření Divoký hon, Divoký hon Krev a víno nebo Divoký hon Srdce z kamene, technické i vizuální aktualizace a možnost přístupu k obsahu, jako jsou zbraně, výzbroj a výstroj, herní režimy a spoustu dalšího

Fotogalerie zaklínač 3 fb zaklinac 3-FB Zaklinac 3 Divoky hon 1 Zaklinac 3 Divoky hon 2 +3 fotky Zaklinac 3 Divoky hon 3 Zaklinac 3 Divoky hon 0 Vstoupit do galerie

Původní cena: 49,99 € (9,99 €)