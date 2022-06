Tvůrci Genshin Impact představili dvě nové hry

Čtvrtek znamenal pro všechny fanoušky videoher začátek již tradičního letního svátku. Již poněkolikáté vykopl Summer of Gaming dlouhý stream plný odhalení moderovaný oblíbeným novinářem Geoffem Keighleym. Ten na začátku vstupu sliboval, že se překvapení dočkají i hráči na mobilních telefonech. Nakonec jsme se však dočkali jen bližšího představení dvou projektů od studia Hoyoverse, vývojářů stojícími za extrémně populárním Genshin Impact.

Zenless Zone Zero jsme si ukázali už v samostatném článku. Nová ukázka tak hru připomněla a představila nám blíže fikční svět. V něm s celým lidstvem skoncovala nadpřirozená katastrofa. Jen jedné civilizaci se podařilo přežít. Její obyvatelé nyní museí sdílet svět s různými démonickými stvořeními. Vy se vžijete do role na první pohled obyčejného člověka, který je pověřený s démony bojovat v přetrhané verzi své reality.

Druhou hrou, které čínské studio připomnělo, je další kousek v sérii Honkai. Novinka Honkai: Star Rail v traileru ukazuje množství různých společníků, se kterými budete moci vyrazit do boje v originálním sci-fi světě. Právě jejich unikátnost by měla zaručit to, že si každý hráč v Honkai: Star Trail dokáže najít přesně takovou postavu, která bude vyhovovat jeho vlastnímu stylu. Ani jedna z představených her zatím nemá specifikované datum vydání, obě by však v blízké budoucnosti měly začít další sérii beta testů.