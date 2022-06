Asi každý z nás uchovává v iPhonu nějaké fotografie či videa, které by se neměly dostat na veřejnost. iPhone jako takový je samozřejmě bezpečný a jen tak se do něj nikdo nedostane, ale pokud například chcete někomu ukázat fotky a videa z dovolené, tak jednoduše neexistuje jiná možnost, než dotyčnému předat odemčený iPhone, aby se na obsah podíval. Dobrou zprávou je, že již delší dobu lze fotky a videa z knihovny jednoduše skrýt, takže se zde nebudou zobrazovat. Namísto toho budou k dispozici pouze v rámci speciálního alba Skryté.

iOS 16: Jak zamknout skryté fotky pomocí Touch ID či Face ID

Problém je každopádně v tom, že album Skryté doposud nebylo žádným způsobem chráněné. Prakticky tak stačilo vyjet z knihovny a do alba Skryté přejít, což samozřejmě není bezpečné. Apple se tak do iOS 15 rozhodl přidat funkci, díky které lze album Skryté přestat zobrazovat, pořád ale stačilo přejít do Nastavení a album opětovně nechat zobrazit. Až v iOS 16 jsme se tak konečně dočkali možnosti pro uzamknutí alba Skryté prostřednictvím Touch ID či Face ID. Pro aktivaci této funkce stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde najděte a otevřete sekci Fotky.

kde najděte a otevřete sekci V rámci této sekce pak opět sjeďte dolů, a to konkrétně ke kategorii Alba.

a to konkrétně ke kategorii Zde už jen stačí pomocí přepínače aktivovat funkci Use Touch ID nebo Use Face ID (český překlad bude později).

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu jednoduše ve Fotkách uzamknout album Skryté prostřednictvím Touch ID či Face ID. Nutno zmínit, že kromě alba Skryté dojde také k uzamčení alba Nedávno smazané. Pokud se tedy po aktivaci funkce budete chtít přesunout do jednoho z výše uvedených alb, tak bude nutné, abyste se autorizovali skrze Touch ID či Face ID – v opačném případě se album jednoduše neotevře. Zároveň se u těchto alb nezobrazí ani počet fotek, které se v něm nachází. Namísto něj se zobrazí zámeček, který značí uzamknutí.