Pro aktivaci CarPlay v BMW vyrobených letos, musíte zamířit do servisu

Pokud právě v těchto dnech přebíráte své nové BMW, které mělo mít z výroby aktivní funkci CarPlay, pak jste si patrně všimli, že vám CarPlay nefunguje. Problém je v tom, že BMW aby mohlo dodávat vozy co nejrychleji, muselo změnit dodavatele čipů pro CarPlay, ovšem s čipy, které se dostaly do modelů vyrobených v roce 2022 není kompatibilní software iDrive a právě proto, vyšla aktualizace iDrive na verzi 2022.53, která by se vám mělo stáhnout online do vašeho vozu. Problém však je v tom, že ačkoli BMW považuje aktualizaci za oficiálně vydanou, majitelům vozů z roku 2022 se neobjevuje a nemohou na ni aktualizovat.

Abyste tak mohli začít používat CarPlay, je bohužel nutné navštívit váš autorizovaný servis a tam si nechat zdarma nahrát nový software, který podporu CarPlay a Android auto konečně přináší a vše bude fungovat tak, jak má. Problém se týká vozů vyrobených v letošním roce. Pokud tedy CarPlay ve svém voze nemůžete aktivovat, pak je nutné navštívit prodejce a jeho servis. Aktualizace software trvá pár desítek minut a není dokonce ani nutné odpojit vůz z MyBMW nebo jej jakkoli resetovat, veškerá nastavení tedy zůstávají aktivní.