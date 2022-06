Kolik stojí MacBook Air M2 v nejvyšší konfiguraci? Jeho cena je absurdní

Když včera večer Apple světu představil nový MacBook Air M2, nejednoho jablíčkáře poměrně nemile překvapil – tedy minimálně alespoň v Evropě – jeho cenovkou. Novinka totiž začíná na 36 990 Kč, což je na poměry řady Air skutečně dost vysoko. Zcela otevřeně řečeno na tom však příliš dobře není novinka ani při vyšších, či dokonce nejvyšší konfiguraci.

Pokud si “naložíte” do MacBooku Air M2 to nejlepší, co je jen možné vyjma softwarů Final Cut Pro a Logic Pro, dostanete zařízení s 8jádrovým CPU, 10jádrovým GPU, 24GB RAM pamětí a 2TB SSD diskem vycházející na 75 990 Kč. Zdá se vám to hodně? To tedy je – tím spíš, když dáte tuto cenu do porovnání s jinými Macy. Například takový 14” MacBook Pro osazený 10jádrovým CPU a 16jádrovým GPU M1 Pro, 16 GB RAM paměti, 1TB SSD diskem a displeje s miniLED podsvícením vychází na 72990 Kč. Pokud si pak člověk připlatí za 32 GB RAM paměť, cena sice povyskočí na 84 990 Kč, nicméně nejedná se o tak markantní rozdíl (myšleno s ohledem na částky, které tu létají vzduchem). I v prvním případě – tedy v případě 14” MacBooku Pro s M1 Pro “v základu” však dostanete z hlediska výkonu lepší zařízení.

Další skutečně působivý kousek, se kterým lze relativně dobře nový MacBook Air M2 srovnat, je nedávno představený Mac Studio. V konfiguraci s čipem M1 s 10jádrovým CPU, 32jádrovým GPU, 64GB RAM pamětí a 512GB SSD úložištěm totiž vychází tento stroj na 74990 Kč. Jasně, nemáte u něj displej, ale ruku na srdce, ten u Airu M2 není žádné terno, takže byste buď stejně přikupovali externí kousek, nebo v opačném případě byste k Macu Studio připlatili skutečně nepatrně, abyste nějaký monitor s podobnými specifikacemi, jaké nabízí Air M2 sehnali.

Podtrženo, sečteno – z hlediska ceny nejvyšší konfigurace se jeví nový MacBook Air M2 dost zvláštně a skoro by se až chtělo říci, že nedává smysl. Jedním dechem je ale třeba dodat, že maximální konfigurace Apple produktů si zpravidla pořizují jen lidé, kteří ví, proč to dělají, takže ve výsledku i nejvyšší konfigurace Airu bude dávat pár jablíčkářům s požadavky zaměřenými přesně směrem k novince smysl. Pohledem běžného uživatele je ale jasné, že se dá za cenu Airu sehnat mnohem zajímavější kousek, který toho “odmaká” mnohem víc.

