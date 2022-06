iOS 16 nabídne novou funkci pro zlepšení vaší bezpečnosti a soukromí

Pro společnost Apple je typické, že se neustále snaží zavádět nové funkce, jejichž úkolem má být posílení zabezpečení a zlepšení soukromí uživatelů. Není tedy divu, že se funkce a vylepšení tohoto typu objeví také v operačním systému iOS 16. Uživatelé například nově získají možnost povolení kopírování a vkládání obsahu mezi jednotlivými aplikacemi.

Proces kopírování a vkládání se Apple snažil uživatelům zpřehlednit již dříve. S příchodem operačního systému iOS 14 byly například zavedeny notifikace, kdy se uživatel prostřednictvím banneru v horní části displeje svého iPhonu dozvěděl, že daná aplikace právě kopíruje obsah ze schránky, takže získal lepší přehled o tom, které aplikace mají přístup k schránce a mohou číst její obsah. Nyní chce Apple dostat proces kopírování a vkládání ze schránky ještě více pod kontrolu uživatelů, proto zavádí systém schvalování těchto akcí.

Pokud se uživatelé v iOS 16 pokusí o vložení textu nebo jiného obsahu ze schránky, příslušná aplikace se jich nejprve zeptá, zda jí to vůbec umožní. V případě, že se uživatel rozhodne, že dané aplikaci nepovolí přístup ke schránce, přístup bude okamžitě odepřen. Tuto funkci Apple zavedl zejména proto, aby co možná nejvíce eliminoval riziko případného čtení citlivých údajů ze schránky bez vědomí uživatele. Majitelé Apple zařízení tuto možnost až dosud neměli. Sice byli informováni o tom, že daná aplikace operuje s obsahem schránky, tento fakt ale nemohli žádným způsobem ovlivnit. Vzhledem k tomu, že v současné chvíli je venku pouze vývojářská betaverze iOS 16, má tato funkce – stejně jako řada jiných – své mouchy, s příchodem veřejné verze iOS 16 letos na podzim by již ale měla pracovat zcela bezchybně.