Google Photos zavádí Vzpomínky s podporou umělé inteligence

Aplikace Fotky Google nyní zavádí novou funkci, v jejímž rámci si uživatelé budou moci prohlédnout sbírky vzpomínkových fotografií, vytvořené za pomoci umělé inteligence. Uživatelé budou již brzy ve své galerii moci nalézt sbírku s názvem „Best of Spring 2022“, do které by právě s využitím zmíněné umělé inteligence měly být automaticky zařazeny nejlépe vypadající snímky. Jarním výběrem to ale neskončí – společnost Google má v plánu v průběhu letošního rohu zavést v rámci své aplikaci Fotky Google výběry nejlepších fotografií, zaměřené na jednotlivá roční období. Nechme se překvapit, kdy tato novinka dorazí do iOS verze této aplikace.