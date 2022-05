Google Maps vám nově vyrazí dech kombinací Street View a satelitních snímků

Mapy od Googlu jsou mnoha uživateli označovány za nejlepší mapové podklady na světě a s ohledem na novinky, které do nich jejich provozovatel co chvíli přidává s tímto tvrzením nelze než souhlasit. Například dnes byla oznámena novinka “Immersive View”, která vám umožní ještě lépe poznat neznámé lokality ještě předtím, než do nich vyrazíte a to díky zkombinování Street View a satelitního pohledu – tedy jinými slovy pohledu z ulice a z výšky. A jak to již u Googlu bývá, výsledek je dechberoucí.

Samotný Google ve své tiskové zprávě uvádí, že jeho hlavní motivací k vytvoření nové možnosti sledování mapy bylo poskytnout uživatelům další možnost pro prozkoumání místa, na které se chystají. K dispozici je totiž pohled ze shora, ale nikoliv z nějaké extrémní výšky, díky čemuž si tak lze bez problému prohlédnout například chodníky, po kterých se budete pohybovat, popřípadě přechody nebo parkoviště. Zkrátka a dobře, plánování tras se dostane na novou metu.

Přestože může vypadat na první pohled Immersive jako záběry z dronu či letadla přelétajícího nízko nad městy, Google se nechal slyšet, že jsou veškeré záběry vytvořeny počítačově právě kombinací snímků ze satelitů a Street View, což je vzhledem ke kvalitě celku naprosto neuvěřitelné. Vše je totiž k vidění ve velmi přesném 3D a celkově pak realistickém kabátku.Pravdou sice je, že je novinka zatím dostupná jen v některých větších městech (například Praha není zmapovaná celá), ale postupem času by se měla rozšířit po celém světě, jelikož data pro tvorbu by měl mít Google v dostatečné míře.

Jak Immersive View spustit

Otevřete si Google Maps v prohlížeči na počítači Najděte si nějaké větší město (například Londýn, Prahu a tak podobně) Klikněte na Vrstvy – Další a povolte Zobrazení planety Přibližte si nějakou ulici, měla by se zobrazit ve 3D ve stylu Street View, jen ze shora

Googlu se tedy bez jakékoliv nadsázky opět povedlo něco, na co bude jeho konkurence v čele s Applem jen těžko reagovat. Jeho mapy jsou totiž opět uživatelsky přívětivější a využitelné pro nové a nové věci, S trochou nadsázky by se až chtělo říci, zda má vůbec pro konkurenci smysl se v tomto směru ještě snažit, jelikož jim Google utíká neuvěřitelným tempem.