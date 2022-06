Apple právě představil macOS 13 Ventura. Co nového nabídne? 

Apple nadobro přešel z původního označování svých operačních systémů, a po macOS 11 Big Sur a macOS 12 Monterey zde máme třetí v řadě, který je šitý na míru především čipům Apple Silicon. Na macOS 13 Ventura jsme opět čekali zhruba rok od loňské WWDC, a ještě chvíli si počkáme. Je ale na co se těšit? Samozřejmě, že ano, protože Apple zase vylepšoval po všech stránkách.

MacOS hraje samozřejmě zásadní roli v našich životech a tím, jak vnímáme počítače Mac. MacOS 13 dostal pojmenování Ventura, namísto silně očekávaného označení Mammoth.

Nové funkce macOS 13 Ventura

Stage Manager je vlastně správce oken, který pomůže s lepší správou a organizací těch, které máte otevřené. Umí seskupování oken, nabízí možnost vytvoření více pracovních ploch a otevírá se jednoduše – z Ovládacího centra. Otevřená okna se seskupují do skupin, a to poslední je vždy nahoře. Jednotlivé skupiny se zobrazují po levé straně rozhraní.

Spotlight je o vyhledávání a nově umí rychlé náhledy nebo hledá na webu. Rozumí si i se zkratkami a zobrazuje množství rozšířených informací. Dozvíte se všechno o všem, ať už je to kdekoli. Tato funkcionalita však přechází i na iOS 16 a iPadOS 16.

Mail nabídne nové funkce, jako zrušení odeslání, naplánování odeslání, návrhy pro sledování důležitých zpráv nebo připomínky určené k tomu, že se máte v daný čas vrátit k určité zprávě. Přibylo i lepší vyhledávání s podporou sdílení, stejně jako okamžité návrhy při vyhledávání.

Safari umí sdílet skupiny karet a nabízí možnost chatu nebo FaceTimu se skupinou, se kterou sdílíte dané karty. Funkce se jmenuje Share Tag Groups. K tomu je zde ještě Passkeys, které udržuje vaše přihlašovací údaje v bezpečí – vytvoří hesla, kterým přidělí unikátní kód. Je tak imunní proti phishingu. Přítomna je integrace Touch ID a Face ID, protože funguje opět i na iPhonech a iPadech. Idea je dokonce taková, že se tím v budoucnu nahradí hesla.

Continuity

Handoff přichází do FaceTimu. Znamená to, že si můžete jednoduše přesouvat hovory ze zařízení do zařízení. Stačí se přiblížit s iPhonem k Macu a na něm si hovor převzít. iPhone dokonce lze použít už konečně i jako webová kamera bez nutnosti instalace aplikací třetích stran. Takto využitý iPhone nabízí i režim portrét včetně několika jeho nasvícení tak, jak to známe z Fotoaparátu.

Režim Desk View umí rozdělit i obrazovku a ukazuje nejen záběr na vaši tvář, ale i to, co děláte s rukama, takže můžete třeba něco prezentovat. Funkce by měla přijít později v tomto roce, takže je klidně možné, že tomu nebude přímo s vydáním macOS Ventura. Belkin už samozřejmě chystá patřičné příslušenství k uchycení iPhonu na naše MacBooky.

Při představení došlo ještě na nový MetalFX Upscaling, který zase posouvá vizuál hraní her na další úroveň a Metal 3, který nabízí ještě rychlejší načítání. Apple dokonce pozval do videa vývojáře hry Resident Evil Village, který prezentoval, jak titul poběží na strojích s čipem M2. Vydání titulu je naplánováno ještě na letošní rok. A to je prakticky vše, co nám bylo prezentováno, tedy samozřejmě s očekávaným redesignem Předvoleb systému.