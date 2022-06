Kuo: Nový MacBook Air bude prodejní hit, ukáže se snad už dnes

Zatímco ještě před pár lety byl Apple z hlediska prodejů Maců v krizi, nyní zažívá zlaté časy. Lví podíl na tom přitom měla nejen pandemie COVID-19, která vyhnala lidi z kanceláří domů, ale taktéž přechod z čipů Intel na Apple Silicon, které Macům dodaly brutální výkon v kombinaci se skvělými softwarovými funkcemi za relativně dostupnou cenu. A jak se zdá, skvělé období Applu hned tak neskončí.

Zdrojům velmi dobře informovaného Apple analytika Ming-Chi Kua teprve před pár hodinami zjistily, že má Apple v plánu ve druhém pololetí letoška prodat až 7 milionů kusů, díky čemuž by se tak měl z tohoto stroje stát zřejmě nejprodávanější Mac letošního roku. Kdy přesně bude novinka představena sice zdroje neprozradily, již dříve se však nechal Kuo slyšet, že jiné jeho zdroje hovořily o WWDC a úvodní Keynote, která je naplánovaná již na dnešní večer. S trochou štěstí bychom se tak mohli odhalení zřejmě největšího letošního hitu ze světa Maců dočkat již za pár hodin.

Kromě prodejních čísel, které má Apple v plánu, se podařily Kuovy zjistit i informace o barevných variantách novinky. Zatímco ještě relativně nedávno udávala naprostá většina zdrojů to, že nový Air dorazí v barvách, které známe z 24” iMaců, nyní tomu tak už není. Poté, co před pár dny prozradil reportér Mark Gurman z Bloombergu, že se počítá opět s klasickými barvami Airů doplněnými o modrou, totiž se stejnou informací přišel právě i Kuo. Pokud jste tedy doufali v to, že bude na výběr ze širší palety barev, smiřte se pomalu s tím, že se tak nestane.