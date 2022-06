Vémola vs. Pasternak: Kde sledovat dnešní zápas

Zápas Vémola vs. Pasternak živě by dnes měl běžet na obrazovce naprosto každého fanouška bojových sportů. Po několikatýdenním půstu tu totiž máme další turnaj domácí organizace OKTAGON MMA, který se navíc svou startovkou jeví více než zajímavě. O jeho hlavní zápas se postará Buchinger s Keitou, přičemž na hlavní kartě nechybí ani Karlos Vémola s polským bijcem Pasternakem, Pütz se Zavadou či Eckerlin s De Oliveirou . Těšit se ale můžete třeba i na Polívku, či Pokorného. Zatímco předešlé hvězdně obsazené turnaje včetně toho, na kterém se utkal Vémola s Véghem, byly vysílány mimo jiné na O2 TV Sport v Česku a na JOJ Plus na Slovensku, posledních několik turnajů včetně toho dnešního ve formě OKTAGON Underhround běží jen na dvou platformách – konkrétně na OKTAGON.tv skrze Pay per view a na Tipsportu. Oktagon live stream zadarmo lze sledovat zde.

Totéž v bledě modrém pak platí i o spoléhání se na nelegální streamy na Facebooku, YouTube, Twitchi či podobných platformách. Po veškerých těchto streamech totiž organizace tvrdě půjde a už během vysílání jim bude rozesílat předžalobní výzvy k ukončení jejich jednání, které když neuposlechnou, vygradují později až v soud. Kvůli tomu se proto dá očekávat, že bude nelegálních streamů opravdu velmi málo, ne-li žádné. Jedinou skutečně spolehlivou možností ke sledování turnaje je tak Pay per view. To nyní vychází na 13,99 EUR, tedy zhruba 370 Kč. Nutno nicméně podotknout, že za tuto cenu získáte jak virtuální vstupenku do arény, tak i přístup k turnaji několik dní po jeho odvysílání. Součástí Pay per view je pak samozřejmě jak celá startovní karta, na které je 13 zápasů, přičemž naprostá většina se zdá být velmi lákavých, tak i zápasové studio s experty, řada rozhovorů a tak podobně. Turnaj začíná v 18:00.

Pay per view můžete zakoupit zde.

Jak již bylo zmíněno výše, turnaj při Pay per view poběží na adrese OKTAGON.tv s tím, že pro sledování se bude stačit buď přihlásit, nebo jen uplatnit kód, který vám bude doručen při koupi “virtuálního lístku” do mailu, který při koupi vyplníte. OKTAGON na svém webu uvádí, že pro spolehlivý přenos je vyžadováno stabilní internetové připojení s minimální rychlostí 10Mbs. Podporovaná zařízení jsou pak následující (citujeme přímo ze stránek OKTAGONu):

Stolní počítače

Zdržení se používání jiných aplikací při přehrávání Digitálního Obsahu

Operační systém: aktualizován na nejnovější verzi Windows 10 nebo MacOS 10.

Minimální hardwarové požadavky: procesor min. 1,6GHz, paměť RAM min. 8GB.

Internetový prohlížeč: nejnovější verze Chrome / Safari / Edge (chromium), jinak není zaručeno úspěšné vysílání.

Minimální parametry webového prohlížeče: cookies povoleny, Java Script povolen, Video HTML5, Google Chrome (poslední 3 verze), Firefox (poslední 3 verze), Safari 10+.

Mobilní zařízení

Zdržení se používání jiných aplikací při přehrávání Digitálního Obsahu

Operační systém: Android 9+ nebo iOS 13+.

Internetový prohlížeč: nejnovější verze Chrome / Safari / Edge (chromium), jinak není zaručeno úspěšné vysílání.

Zařízení Smart TV

V současné době nezaručujeme kvalitu streamu pro Smart TV. Pokud je to možné, proveďte před zakoupením licence test na zamýšleném zařízení.