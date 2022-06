Zájem o smartphony strmě upadá, Applu to však příliš vadit nemusí

Zdá se, že boom kolem smartphonů je u konce. Usuzovat tak lze minimálně z dat analytických společností v čele s IDC, ze kterých jasně vyplývá, že prodeje chytrých telefonů zažívají meziroční propad a to dokonce větší, než se ještě relativně nedávno předpovídalo. Apple si však může i v této nelehké době gratulovat.

Zatímco ještě nedávno IDC uvádělo, že se meziročně trh s chytrými telefony propadne zhruba o 1,6 %, nyní svou prognózu analytici upravili na propad o 3,5 %, což jsou ve výsledku desítky milionů kusů smartphonů. Apple má však dle nich být propadem poznamenán jen nepatrně, ba co víc – stane se údajně tím nejméně poznamenaným dodavatelem smartphonů ze všech velkých hráčů. Přesná čísla ale raději IDC uvádět nechtělo, jelikož se situace na trhu mění poměrně turbulentně.

Spouštěč úpadku smartphonů je zřejmě všem jasný. Jedná se o kombinaci zpomalujících inovací, výrobní krize zapříčiněné komponenty i opětovným rozpukem pandemie koronaviru v Asii, ale i nynější situací ve světě, která nutí mnohé uživatele přehodnotit své priority a s penězi nakládat jiným způsobem. Právě kvůli zkombinování několika problémů je tak otázkou, jak rychle je možné, aby se situace vrátila do normálu, jelikož je pro to potřeba “vyřešení” hned několika na sobě nezávislých věcí. Minimálně inovativnost a do jisté míry i problémy výrobního řetězce mají nicméně ve svých rukách výrobci telefonů.