AirPods Pro 2 budou nakonec vypadat takřka stejně jako první generace, zde je důvod

Na letošní rok má Apple naplánováno kromě představení nových iPhonů, iPadů či Maců třeba i odhalení druhé generace oblíbených sluchátek AirPods Pro. Jak se však zdá, ty budou nakonec o poznání méně zajímavá, než se ještě donedávna spekulovalo. Tvrdí to alespoň zdroje portálu MacRumors.

Od AirPods Pro 2. generace se toho očekává opravdu hodně třeba ať už z hlediska nových funkcí či designu. Právě design má ale nakonec být oproti první generaci těchto sluchátek prakticky nezměněn, jelikož se Applu údajně nepodařila odstranit “nožka” tak, aby byl technicky schopen vše potřebné vměstnat jen do “hlavy” sluchátek. Právě na tento potenciální problém přitom upozorňoval již před zhruba rokem a půl reportér Mark Gurman z Bloombergu coby na věc, která už tehdy Apple trápila a která se mohla stát smrťákem pro jeho vizi “beznožkových” AirPods. A tak se taky dle MacRumors stalo.

Fotogalerie Apple Airpods vs Airpods pro Obsah baleni AirPods AirPods Pro vs Apple Airpods sluchatka airpods pro +27 fotek Apple AirPods Pro baleni Sluchatka AirPods nahradni spunty AirPods Pro v ruce AirPods Pro od Apple Apple sluchatka AirPods Pro Recenze AirPods Pro AirPods Pro recenze AirPods pro nabijeci pouzdro AirPods Pro obsah baleni AirPods Pro rozbaleni AirPods vs AirPods Pro AirPods Pro vs AirPods Baleni Airpods pro AirPods pro krabicka vs AirPods krabicka AirPods Pro krabicka AirPods Pro box AirPods Pro test AirPods Pro noise cancelling test Test AirPods Pro AirPods Pro menu AirPods Pro informace iOS iOS notifikace AirPods Pro AirPods Pro pruvodce iphone AirPods Pro nastaveni iOS AirPods Pro nastaveni AirPods Pro pripojeni Pripojeni AirPods Pro Vstoupit do galerie

Je to však zřejmě naštěstí jen design, co se Applu u AirPods Pro 2 nemělo podařit zrealizovat. Ostatní funkce v čele s monitoringem základních zdravotních funkcí, podporou lossless zvuku či třeba zvýšenou voděodolností, díky které by tak měla být sluchátka snad využitelná třeba i v bazénu a tak podobně měl být údajně Apple schopen zachovat, což je jednoznačně pozitivní. Co se pak týče představení, to má být i nadále v plánu na podzim, kdy se novinka představí zřejmě po boku nových iPhonů coby ideální doplněk k nim. Snad tedy bude stát skutečně za to.

Sluchátka AirPods lze zakoupit zde