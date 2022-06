5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (3. 6. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro macOS i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Pokud máte chuť zahrát si staré dobré GTA se zběsilými honičkami v ulicích, při kterých musíte plnit všechny možné nelegální úkoly, můžete si dnes na Steamu v akci stáhnout GTA V: Premium Edition. Kromě základní hry najdete v tomto balíčku také Grand Theft Auto V – Criminal Enterprise Starter Pack.

Původní cena: 39,98 € (14,98 €)