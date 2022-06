Elektrokoloběžky budou zřejmě muset brzy mít povinné ručení

Potvrdilo se to, o čem se dlouho spekulovalo. Po pár smrtelných nehodách spojených s elektrickými koloběžkami začala EU už před mnoha měsíci dumat, zda není na místě upravit legislativu. Ačkoli se to některým může zdát jako nesmysl, uvažte, jakou paseku může nadělat elektrická koloběžka, pokud do člověka vrazí rychlostí 20 km/h. Snad ale podobných scénářů bude co nejméně. A pokud k nehodě dojde, již za pár let se bude mnoha koloběžek týkat pojišťovací povinnost.

Evropský parlament schválil nařízení, které začne platit nejdříve od začátku roku 2024. Povinné ručení se bude týkat koloběžek a segwayů s rychlostí vyšší než 25 km/h. Povinnost se ale bude vztahovat také na výše uvedené stroje, které jedou přes 14 km/h a mají zároveň hmotnost vyšší než 25 kilogramů. Podíváte-li se na technické specifikace koloběžek, povinnost pojistit ji se bude týkat téměř všech lepších modelů. Výjimku z tohoto nařízení dostaly elektrokola. Neplatí to ovšem absolutně. Elektrokola budou muset být pojištěná například v Německu a ve Francii. Pokud se tam tedy vydáte s elektrokolem i vy, povinnost pojistit jej se bude vztahovat i na vás. Už nyní se ale upozorňuje na nedostatky nařízení. Objektivně se totiž dá říct, že elektrokolo je způsobilejší oproti koloběžce způsobit větší škodu. Možná tedy třeba ještě EU svůj přístup k elektrokolům přehodnotí.