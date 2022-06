Apple chystá Apple Watch s foťákem

Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké by to asi bylo, kdybyste si mohli na Apple Watch něco vyfotit či si přes ně vyřídit videohovor? Pokud ano, následující řádky vás pravděpodobně potěší. Apple totiž podle všeho pracuje na Apple Watch osazených klasickým foťákem, které by snad mohly alespoň některé tyto věci umožnit. Vyplývá to z patentu, který si před pár týdny nechal zaregistrovat.

Fotogalerie Apple Watch 7 2 Apple Watch 7 3 Apple Watch 7 4 Apple Watch 7 5 +4 fotky Apple Watch 7 6 Apple Watch 7 7 Apple Watch 7 8 Vstoupit do galerie

Ačkoliv je patent jako již tradičně velmi málo konkrétní, vyplývá z něj, že kalifornský gigant zkoumá implementaci fotoaparátu do boční digitální korunky hodinek, čímž by byla ve výsledku využitelná asi jen pro focení předmětů. I tak by se nicméně jednalo o poměrně zajímavý upgrade, který by tu a tam mohl najít své využití. Před Applem nicméně stojí celá řada výzev, které je třeba pro úspěšnou realizaci překonat, přičemž je samozřejmě možné, že se nic takového nakonec ani nepodaří. Přeci jen, už z hlediska prostorové náročnosti fotomodulu by byla implementace fotoaparátu do hodinek velmi obtížná a pravděpodobně by byla možná jen na úkor něčeho jiného – pravděpodobně pak baterie. A nižší výdrž Apple Watch chce asi málokdo. Pokud se však Applu nástrahy hodinek překonat podaří, mohli bychom se v dohledné době dočkat malé smartwatchové revoluce.

Apple Watch lze zakoupit například zde