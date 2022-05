Philips opravil jednu z nejotravnějších chyb svých HomeKit světýlek Play

Není pochyb o tom, že osvětlení Philips Hue spolu s dalšími produkty z této řady patří mezi naprostou špičku HomeKitového světa, díky čemuž na ně ostatně vsází nejeden jablíčkář. I mistr tesař se však někdy bohužel utne, což Philips dokázal například u světel Hue Play, která jsou velmi oblíbená například pro ambientní osvětlení za televize či monitory a tak podobně. Ačkoliv jsou totiž tato světýlka na trhu již velmi dlouho, trpěla doposud vadou ve formě pískání při určitých barvách světla zapnutých při vyšším jasu. To se však nyní naštěstí mění – a jak jinak než softwarově.

Není tomu tak dávno, co jsem si i já světla Hue Play pořídil, abych záhy zjistil že při vyšší intenzitě určitých barev světla nepříjemně pískají, jak to dělávají třeba některé nabíjecí adaptéry a tak podobně. Když jsem začal o problému hledat informace na internetu poměrně dost mě překvapilo, že se jedná o roky známou věc, které se světla ne a ne zbavit. Philips se však naštěstí relativně nedávno nechal slyšet, že konečně ví, jak se s problémem vypořádat a že jej v průběhu května odstraní. A jak řekl, tak taky udělal. Pro Hue Bridge, se kterým jsou světla spárovaná, totiž vyšla aktualizace jeho konfigurace, která Play v naprosté tichosti opravila tak, že nyní již nepískají při žádné barvě či jasu a to bez jakéhokoliv ovlivnění funkčnosti, o které se dříve spekulovalo (nejčastěji se hovořilo konkrétně o umělém přiškrcení výkonu). Je tedy naprosto skvělé vidět, jak se lze v dnešní moderní době vypořádat s určitými technickými problémy a že je není tedy třeba vždy řešit “násilně” vydáním revidované verze a tedy ve výsledku odsouzením té starší “na smrt”.

