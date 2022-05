Nefunguje vám Dark Mode na Facebooku? Nejste sami

Dark Mode nebo chcete-li tmavý režim byl do aplikace Facebook na iPhonech zaveden již před několika lety, díky čemuž je již nyní vnímán jako jeho standardní součást. O to překvapující pro některé jablíčkáře v posledních hodinách a dnech může být náhlá změna barvy z tmavě šedé na bílou, která nelze přes nastavení navrátit zpět. Rozhraní pro změnu barvy totiž některým uživatelům z aplikace záhadně zmizelo.

Absence přepínače pro světlý a tmavý režim je ve své podstatě velmi zarážející, jelikož se dle všeho neváže na žádný update ani nic podobného. Prvek zkrátka z aplikace zničehonic zmizel a ne a ne se do něj vrátit ani po reinstalaci či podobných pokusech. Poměrně zajímavé je nicméně to, že se Facebook k celé záležitosti zatím ani nevyjádřil a je proto otázkou, zda ji již řeší, byť je jasné, že o ní již ví. Přeci jen, nářků na absenci Dark Mode se na sociálních sítích a různých diskuzních fórech objevilo v poslední době víc než dost, takže by bylo naprosto zarážející, kdyby je Facebook nezaznamenal.

Jelikož se dle všeho jedná o systémovou chybu, bohužel neexistuje žádný recept, jak proti ní bojovat. Pokud jste tedy absencí rozhraní postiženi i vy, nezbývá vám bohužel nic jiného než čekat na to, až se Metě, která za Facebookem stojí, podaří problém vyřešit. Snad to tedy nebude trvat příliš dlouho a tento oblíbený prvek bude opět pro každého.