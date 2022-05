Kuo: Mírněte nadšení, Apple letos svůj první headset na WWDC neodhalí

Nadšení střídá nyní mírné zklamání. Tak přesně takto se nyní zřejmě cítí mnozí jablíčkáři, kterým vlily nedávné zprávy o registraci ochranných známek na “realityOS”, což má být název nového operačního systému od Applu pro chytré brýle, naději na to, že se novinka představí co nevidět. To však před pár desítkami hodin vyvrátil velmi dobře informovaný novinář Mark Gurman a nyní i analytik Ming-Chi Kuo.

Druhý zmiňovaný se nechal konkrétně slyšet, že i přes registraci názvu jeho zdroje stále tvrdí, že Apple nemá v plánu představit svůj headset dřív než v příštím roce a prakticky vyloučeno je i to, že Apple například jen poodhalí s tím, že plné představení přijde v příštím roce a to kvůli tomu, aby neumožnil konkurenci jeho produkt rychle zkopírovat. Jablíčkářům tak nezbude nic jiného než čekat na to, až se kalifornský gigant rozhoupe ke klasickému “velkému” představení se vším všudy a následnému rychlému startu prodejů.

Bude extrémně zajímavé, jak se budou Applu dařit v nadcházejících měsících krýt úniky informací právě o chystaných chytrých brýlích, jelikož je zcela evidentní, že mu o udržení tajemství o nich letos skutečně jde. Vzhledem k předešlým letům a tomu, jak úniky nezvládal krotit, je však možnost, že by mu informace o brýlích náhle přestaly unikat velmi nepravděpodobná.