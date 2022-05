Někteří z vás si jistě pamatují na komunikátor ICQ, který byl ve své době nesmírně populární. Kromě toho, že jste si skrze něj mohli psát s přáteli, tak jste s nimi navíc mohli hrát hned několik ikonických a zábavných her. Bohužel, aktuálně už se ICQ prakticky vyvrátilo a většina her už se hraje prostě a jednoduše ve zvláštních aplikacích, nikoliv v komunikátorech. Čas od času se však můžete ocitnout v situaci, kdy byste si chtěli zahrát nějakou jednoduchou hru, a to přímo s člověkem, se kterým si zrovna píšete. V tomto článku si ukážeme, jak toho v nativní aplikaci Zprávy, potažmo v iMessage, dosáhnout.

Jak na iPhone ve Zprávách hrát hry

Pokud byste tedy chtěli ve Zprávách hrát hry, tak se nejedná o nic složitého. Každopádně je nutné zmínit, že nativně v této aplikaci nejsou žádné hry předinstalované. Na druhou stranu ale jistě víte, že si do Zpráv můžete stáhnout různá rozšíření, která však ve většině případech přidávají pouze nálepky. Pravdou ale je, že existuje také speciální bezplatné rozšíření GamePigeon, díky kterému můžete ve Zprávách začít hrát hry, a to přímo s uživatelem, se kterým komunikujete. Takto provedete instalaci tohoto rozšíření:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli do nativní aplikace Zprávy.

Jakmile tak učiníte, tak se přesuňte do libovolné konverzace.

Následně klepněte nalevo nad klávesnicí na ikonu App Store, čímž se otevře lišta.

čímž se otevře lišta. V rámci této lišty následně opětovně klepněte na ikonu App Store.

Poté se ocitnete v obchodě s rozšířeními, kde vyhledejte to s názvem GamePigeon.

Jakmile tohle rozšíření najdete, tak si otevřete jeho profil a proveďte instalaci.

Po stažení rozšíření se přesuňte zpět do samotné konverzace.

Výše uvedeným postupem jste tedy úspěšně do Zpráv nainstalovali herní rozšíření GamePigeon. Nyní už jen stačí, abyste se přesunuli do konverzace, ve které chcete hrát, a poté v liště nad klávesnicí klepnuli na ikonu rozšíření GamePigeon. Jakmile tak učiníte, tak už si jen stačí ze seznamu vybrat hru a začít hrát. Nutno zmínit, že tyto hry jsou samozřejmě k dispozici jen v rámci iMessage a v klasických SMS je nelze využít. Většina těchto her se hraje na střídačku, což znamená, že jedno kolo odehrajete vy, následně protějšek a takto pořád dokola. Hrát můžete i několik her zároveň.