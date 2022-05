Bezdrátová sluchátka Lenovo LivePods LP40 nyní pořídíte s 57% slevou

Komerční sdělení: Bezdrátová sluchátka jsou dnes považována za téměř povinnou výbavu každého uživatele chytrého telefonu. Pokud se právě po některých poohlížíte a tápete nad výběrem, pak by vám rozhodně neměly uniknout následující řádky. Oblíbený model Lenovo LivePods LP40 nyní totiž pořídíte s úžasnou 57% slevou! Tato sluchátka vám dokážou nabídnout přesně to, co vůbec můžete požadovat. Pojďme si na ně tedy společně posvítit.

Lenovo LivePods LP40 Lenovo LivePods LP40 1 Lenovo LivePods LP40 7 Lenovo LivePods LP40 5 Lenovo LivePods LP40 2 +4 fotky Lenovo LivePods LP40 3 Lenovo LivePods LP40 6 Lenovo LivePods LP40 8 Vstoupit do galerie

Lenovo LivePods LP40 se řadí mezi takzvaná True Wireless sluchátka a nenajdete tak u nich jediný kabel. Sluchátka jsou naopak uschována v nabíjecím pouzdru, které se nabíjí prostřednictvím moderního konektoru USB-C. Tento model těží především z perfektní kvality zvuku díky 13mm dynamickým měničům, skvělé ergonomie a jednoduchému ovládání za pomocí dotyku. Za zmínku také rozhodně stojí použití bezdrátového standardu Bluetooth 5.0, který konkrétně zajišťuje stabilní a ničím nerušenou komunikaci mezi sluchátky a telefonem. Nabíjecí pouzdro lze naplno nabít již za 1,5 hodiny a dokonce mu neschází ani LED indikátor nabití. Co však jablíčkáře potěší nejvíce, je podpora hlasové asistentky Siri. Se sluchátky tak můžete rovnou ovládat i váš iPhone. Samozřejmostí je pak také i odolnost vůči vodě.

Jak už jsme zmínili výše, tato True Wireless sluchátka si nyní můžete pořídit s 57% slevou. Na Lenovo LivePods LP40 si tak můžete přijít již za necelých 570 korun, což je samo o sobě skvělou nabídkou! Jenže poměrně zásadní je, že v takovém případě nedostanete jen jedna sluchátka, ale rovnou dvoje, kdy si navíc můžete vybrat mezi černým a bílým designem. Celkově tak můžete ušetřit téměř 725 korun, jelikož původně se set prodává za 1294 korun. Jenže je v tom jeden háček. Slevová akce je časově i početně omezená a platí do konce června, nebo do vyprodání zásob. Nepropásněte tak tuto jedinečnou příležitost!

Sluchátka Lenovo LivePods LP40 zakoupíte zde