Baví vás Apple a jeho svět? AppleMix.cz hledá do svého týmu právě vás!

Komerční sdělení: Máš iPhone, Watchky iPad nebo Mac? Chceš pracovat ve světě Apple? Zajímáš se o novinky, rád zkoušíš nové produkty? Jsi zodpovědný, komunikativní a pozitivně laděný člověk? Spolehlivost a pečlivost ti není cizí? Jsi týmový hráč? Tak právě tebe hledáme do svého týmu pro naši prodejnu v Praze – Karlíně.

AppleMix.cz je e-shop s centrálou v Hořicích v Podkrkonoší a jsme na trhu již 12 let. Zabýváme se prodejem příslušenství a náhradních dílů pro všechna Apple zařízení. Máme jméno a širokou základnu našich zákazníků. Kamenná prodejna v Karlíně funguje už 10 let. A právě do Karlína potřebujeme posílit tým prodejců.

Co práce u nás obnáší?

Kromě přímého prodeje a komunikaci se zákazníky také přípravu a balení objednávek k osobnímu odběru a k expedici. Výběr produktů pro prodejnu, posilování značky na sociálních sítích, rady zákazníkům, tvorba obsahu e-shopu. Nudu a rutinu u nás opravdu neznáme. Jestli jsi právě dodělal školu, nevadí, vše naučíme. Trocha angličtiny je ale potřeba.

Co nabízíme?

Zázemí firmy, která je již 12 let na trhu, mladý kolektiv, zajímavé finanční ohodnocení včetně bonusů z obratu prodeje. Zaměstnanecké slevy, týden dovolené nad rámec zákonné dovolené, volné víkendy, protože u nás se pracuje jen od pondělí do pátku. Možnost zkráceného úvazku.

