5 her ze Steamu, které dnes na Windows i macOS získáte výhodněji (31. 5. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro macOS i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Hra Besiege vás na první pohled překvapí svou úchvatně funkční fyzikou. V této hře totiž budete stavět různé stroje a katapulty, které vám následně poslouží například pro dobývání ostatních království, převoz surovin a ničení větrných mlýnů. Besiege navíc nabízí režim pro více hráčů, ve kterém poměříte síly vašich strojů s nepřáteli.

Původní cena: 12,99 € (4,41 €)