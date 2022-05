Apple možná na WWDC ukáže dlouho očekávanou “One More Thing”

Letošní vývojářské konference klepe na dveře čím dál hlasitěji a přestože to ještě nedávno vypadalo, že toho příliš zajímavého nepřinese, opak je možná pravdou. Jablíčkáři si totiž všimli toho, že si “někdo” zaregistroval ochrannou známku na název “realityOS”, pod kterým by se mělo dle uniklých informací z předešlých měsíců a let skrývat operační systém pro první chytré brýle či AR/VR soupravu od Applu. A asi vás nepřekvapí, že ten “někdo” je dle všeho úzce spjat s Applem.

“RealityOS” byl registrován hned na několika místech světa, z čehož vyplývá, že s ním má majitel známky zřejmě velké plány. Tím je sice na první pohled neznámá společnost Realityo Systems LCC, avšak při jejím bližším zkoumání lze zjistit, že sídlí na stejné adrese, kterou Apple používal v minulosti při registrování ochranných známek pro názvy macOS. S takřka 100% jistotou se tedy dá říci, že se jedná o firmu Applu, která slouží k zamaskování jeho činnosti spojené s chytrými brýlemi.

Přestože je samozřejmě v tuto chvíli nejasné, kdy přesně může Apple operační systém RealityOS spolu s hardwarem pro něj představit, s ohledem na blížící se WWDC se nabízí možné představení či minimálně poodhalení právě na něm. Naprostá většina zdrojů se sice shoduje na tom, že brýle ještě nejsou dokončeny, ale to by ve výsledku Applu nemuselo zabránit v tom, aby o nich dal alespoň světu vědět a tím jej tak na jejich příchod navnadil. Ostatně, uvidíme již za pár dní. Úvodní Keynote WWDC je totiž naplánována na 6. června a je jisté, že právě na ní by byla tato novinka světu odprezentována – ať už jakýmkoliv způsobem.