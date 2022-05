Na designu chytrých brýlí Applu se podílí i Jony Ive

Přestože se veřejnosti první chytré brýle z dílny Applu oficiálně představí velmi pravděpodobně až v průběhu příštího roku, již nyní toho o nich víme poměrně dost. S další dávkou informací totiž přispěchal před pár hodinami velmi dobře informovaný reportér Wayne Ma z The Information. Co nového tedy díky němu víme?

Zdroje Wayna pocházející dle všeho přímo z Applu, se nechaly konkrétně slyšet, že jedním z důležitých aspektů chytrých brýlí kalifornského giganta má být naprosto dokonalé čtení tváře uživatele, který je bude mít nasazené. Apple totiž počítá s velmi propracovanými avatary, zřejmě vylepšenými Memoji, kteří budou ovládání obličejem jako je tomu nyní u iPhonů s Face ID, ale z hlediska ovládání budou daleko citlivější. O ovládání se má starat systém celkem čtrnácti kamer, které mají snímat obličej uživatele a které byly dle zdrojů extrémním problémem z hlediska implementace do headsetu. Nakonec se však vše podařilo tak, jak si Apple představoval.

Velmi zajímavé je rovněž to, že se dle zdrojů na vývoji chytrých brýlí podílí stále i bývalý šéfdesignér Applu Jony Ive. Ten si před lety založil vlastní designérské studio, avšak už tehdy se netajil tím, že s Applem bude i nadále spolupracovat a jak se nyní ukazuje, to se ve velmi intenzivní míře děje. Jeho vliv na design brýlí je totiž prý až takový, že se jej inženýři Applu musí mnohdy jezdit ptát až k němu domů, zda s určitými věcmi souhlasí či nikoliv. Jedná se tedy o poměrně bizarní záležitost, která by však měla Applu pomoci ve vytvoření zařízení, se kterým bude plně spokojen.

Ive si měl údajně prosadit například to, že v headsetu jako takovém nebude baterie, ale bude napájen pomocí externí baterie umístitelné například za opasek, se kterou bude propojen kabelem. Původní plán Applu byl přitom takový, že baterie implementuje do upevňovacího pásku, kterým se brýle přichytí k hlavě, což by však ve výsledku výrazně zvětšilo jeho objem a celý produkt by tak kvůli tomu nebyl až tak estetický. Pravdou nicméně je, že ani Ivovo řešení není ve své podstatě optimální. Jelikož nás však od představení produktu dělí stále dost času, nelze samozřejmě vyloučit spoustu změn, které se mohou dotknout třeba právě i systému napájení.