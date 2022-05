Bezpečné cestování s autokamerou PILOT XR Radar: Natáčí až ve 4K a upozorňuje na radary

Komerční sdělení: Na cestách se může stát prakticky cokoliv, a právě proto je vhodné disponovat kvalitní autokamerou, která by případné incidenty dokázala zaznamenat. Pokud se zrovna po nějaké z nich poohlížíte, pak by vaší pozornosti rozhodně neměl uniknout model Niceboy PILOT XR Radar. Tento kousek totiž dominuje hned v několika ohledech a mimo vysoce kvalitního obrazu nabízí i řadu chytrých funkcí pro zpříjemnění samotné jízdy. Pojďme si na tuto autokameru tedy společně posvítit.

Prvotřídní obraz a řada dalších funkcí

Základem každé autokamery je kvalita jejího záznamu. Niceboy v tomto ohledu vsadil na pokročilé čipy Sony IMX 335 a Novatek 96670, které zajišťují snad to nejlepší, co byste mohli očekávat. Díky tomu si tento model poradí s natáčením ve FullHD rozlišení při 60 snímcích za sekundu (FPS) a nabídne tak perfektně plynulý a ostrý obraz. Nadále se ale také nabízí i interpolované 4K rozlišení v kodeku H.265, případně nativní rozlišení 2K. Z hlediska kvality obrazu tak kamera rozhodně nestrádá a dokáže tak zajistit, aby bylo na záznamu doslova vše čitelné, včetně dopravního značení či registračních značek. V tomto ohledu také určitě nesmíme zapomenout na čitelné noční záběry díky celoskleněnému sedmivrstvému objektivu s clonou f/1.8.

Jak už jsme zmínili výše, u kvality obrazu to ale ani zdaleka nekončí. Mimo toho se totiž PILOT XR Radar pyšní i rozsáhlou databází rychlostních radarů a řidiče tak při jízdě upozorňuje i na úseková měření. Včas se tak dokážete vyhnout případné pokutě. Co se pak týče ovládání, v tomto směru se nabízí hned dvě možnosti. Použít lze samozřejmě relativně velký 2,45″ displej, nebo rovnou sáhnout po mobilní aplikaci. Za zmínku také stojí přítomnost GPS modulu pro zaznamenání vašich cest, včetně rychlostí. Ty si pak můžete zobrazit například v Google Maps a mít tak ještě lepší přehled o všech trasách, které jste projeli.

V závěru si ještě pojďme ukázat některé zásadní funkce, které jsou přímo pro účely autokamery jako stvořené. Právě proto tomuto modelu nechybí takzvaný G-senzor pro případ nehody. Jakmile senzor zaznamená změnu pohybu, okamžitě uzamkne nahranou sekvenci a ochrání daný záznam před přepsáním. V otázce kvality obrazu pak ještě potěší technologie Wide Dynamic Range pro perfektní záběry ve světlých i tmavých místech či široký úhel záběru o 170 stupních pro zachycení všeho, co se děje před vozidlem. Poměrně komfortní je také instalace kamery. Niceboy PILOT XR Radar stačí přicvaknout na magnetický držák a můžete rovnou vyrazit. Autokamera si také poradí s rychlým vyfocením prostřednictvím gesta.

Součástí balení je i nabíječka do zapalování se dvěma USB výstupy pro napájení kamery a telefonu zároveň. Z hlediska úložiště pak podporuje až 128GB paměťové karty. To vše můžete získat za 3 999 Kč. Za tuto částku totiž získáte perfektní autokameru, která dokáže ve skvělé podobě zachytit vše, co se odehraje před čelním sklem vašeho automobilu. To ostatně může přijít vhod v nejrůznějších incidentech.

Niceboy PILOT XR Radar zakoupíte za 3 999 Kč zde