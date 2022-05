Apple Watch se při cvičení zamykají: 5 tipů pro vyřešení tohoto problému

Apple Watch se při cvičení zamykají je problém, se kterým se dost možná někteří z vás potýkají již delší dobu. Samozřejmě se jedná o velmi nepříjemný problém, který vám zabraňuje Apple Watch pohodlně využívat. Pokaždé, když se totiž hodinky uzamknou, tak je následně musíte před použitím prostřednictvím kódového zámku odemknout. Když se tohle stane jednou za čas, tak je to relativně v pohodě, ale pokud to musíte řešit mnohokrát do dne, navíc k tomu ještě při cvičení, tak už je třeba to řešit. V tomto článku se společně podíváme na 5 tipů, jak teoreticky můžete samovolné zamykání Apple Watch vyřešit.

Proveďte restart

Ještě předtím, než se vrhnete do nějakých extra složitých postupů, tak rozhodně vyzkoušejte vaše Apple Watch restartovat. Mnozí z vás už dost možná slovíčko restart považují za vtipné, jelikož se nachází v prakticky každém článku, ve kterém se řeší nějaký problém. Ve skutečnosti ale restart dokáže opravdu ve většině případech pomoci, jelikož jeho provedením dojde k odstranění všech záznamů chyb, čímž se některé funkce mohou opravit a znovu rozjet. Restart Apple Watch provedete tak, že podržíte boční tlačítko (nikoliv digitální korunku), a poté přejedete prsem po posuvníku Vypnout. Po vypnutí pár desítek sekund vyčkejte, a poté hodinky znovu zapněte.

(Re)aktivace Detekce zápěstí

Apple Watch dokáží poznat, že jste si je nasadili na zápěstí, popřípadě že jste si je naopak sundali. To je možné díky senzorům, každopádně aby tato detekce fungovala, tak je nutné mít aktivní funkci Detekce zápěstí. Už jsem se několikrát setkal s tím, že se tato funkce jevila v nastavení jako aktivní, ve skutečnosti však došlo k chybě a i skrze zelený aktivní přepínač byla ve skutečnosti Detekce zápěstí vypnutá. Rozhodně se tedy vyplatí zkusit funkci Detekce zápěstí (re)aktivovat. Stačí na iPhone přejít do aplikace Watch, kde se přesuňte do sekce Moje hodinky. Zde pak najděte sekci Kód, kterou rozklikněte, a aktivujte funkci Detekce zápěstí. Jestliže funkci aktivní máte, tak ji zkuste deaktivovat, a poté znovu aktivovat. Tak stejně se přesvědčte, že máte nastavený kódový zámek.

Utáhněte si řemínek

Jestliže se vám hodinky při cvičení stále zamykají a výše uvedené tipy vám nepomohly, tak se nejspíše nebude jednat o softwarový problém. Dalším tipem tedy je, abyste si zkontrolovali řemínek a případně jej dostatečně utáhli. Pokud totiž hodinky rozpoznají, že došlo k jejich „odlepení“ od pokožky, tak po krátké době prostě a jednoduše provedou automatické uzamčení, jelikož si myslí, že jste je ze zápěstí sundali. Při klasické chůzi a každodenních aktivitách nejspíše k tomuto nedojde, každopádně pokud provádíte nějaký náročnější sport, u kterého se hodně hýbete, tak klidně může k zamknutí dojít. Především před takovém cvičení byste si tedy měli řemínek dostatečně utáhnout, aby hodinky zůstaly stále ve spojení s pokožkou.

Nemáte tetování?

Máte řemínek dostatečně utažený, a i přesto dochází k samovolnému zamykání? Pokud ano, tak na vás mám ještě jednu otázku – nemáte náhodou na zápěstí, konkrétně na místě, kde se senzory hodinek dotýkají kůže, tetování? Jestliže ano, tak může být problém právě zdě. Už jsem se setkal se dvěma lidmi, kteří právě z důvodu tetování v místě senzorů museli Apple Watch při cvičení přesunout na druhou ruku, jelikož docházelo k odemykání. Tetování nejspíše z nějakého pro mě neznámého důvodu brání senzorům v zjištění, že jsou spojeny s pokožkou, takže dochází k uzamčení. Máte-li tetování, zkuste hodinky před cvičením přesunout na druhou ruku, mělo by to pomoci.

Fotogalerie #3 Apple Watch Series 6 LsA 1 Apple Watch Series 6 LsA 4 Apple Watch Series 6 LsA 5 Apple Watch Series 6 LsA 6 +8 fotek Apple Watch Series 6 LsA 8 Apple Watch Series 6 LsA 9 Apple Watch Series 6 LsA 10 Apple Watch Series 6 LsA 2 Apple Watch Series 6 LsA 11 Apple Watch Series 6 LsA 12 Apple Watch Series 6 LsA 13 Vstoupit do galerie

Zkontrolujte senzory

Jestliže vám ani jeden z výše uvedených tipů nepomohl, tak je tady ještě jedna věc – kontrola senzorů, které se nachází na zádech Apple Watch a dotýkají se kůže. Primárně je důležité, aby senzory byly čisté, v opačném případě nebudou fungovat. Nejčastěji se tyto senzory mohou „zalepit“ zaschlým potem, který následně brání správnému fungování. Apple Watch tedy sundejte a pokuste se je vyčistit. Zároveň se ale zkuste podívat, zdali senzory nejsou nějakým způsobem poškozené, například poškrábané či prasklé. Pokud jste poškození zjistili, tak už víte, kde je problém – hodinky tak budete muset nechat opravit, anebo rovnou koupit nové.