Apple opět zvýšil plat svým zaměstnancům, oproti roku 2018 je téměř o polovinu vyšší

Jedním z největších strašáků dnešní doby je inflace. Svět na ni samozřejmě musí nějakým způsobem reagovat a rozhodně není správné předstírat, že neexistuje, ba naopak. Dobrou zprávou je, že Apple rozhodně patří do skupiny společností, které si inflaci uvědomují a snaží se s ní něco dělat. Prokázal nám to včera, kdy všem svým „hodinovým“ zaměstnancům, kteří pro Apple pracují, zvedl počáteční sazbu na 22 dolarů za hodinu, což je v přepočtu zhruba 500 korun za hodinu.

Nutno zmínit, že hodinová sazba se dotýká především pracovníkům v kamenných obchodech Apple Store. Od roku 2018 byla počáteční hodinová sazba pro tyto pracovníky zvýšena o překvapivých 45 %, tedy téměř o polovinu. Kromě inflace Apple počáteční hodinovou sazbu zvýšil také z důvodu napjatého pracovního trhu a zároveň kvůli některým pracovníkům, kteří začínali postupně tvořit skupinky a vyžadovat lepší pracovní podmínky. Tito pracovníci kromě zvýšení mzdy požadovali například také zvýšení počtu dnů dovolené, společně s „vylepšením“ dalších různých benefitů, které Apple poskytuje.

Apple Store v Miláně Apple Store Milan Milano Apple Store Apple Store milano Milano apple store 2021 +20 fotek Apple store v milanu Milansky apple store Store Apple Milan Milano Apple Store interier Apple Store italie Batter pack apple apple store Apple store v italii itely apple store airtag Fitness apple store hidratespark Apple watch collezione naramky apple watch apple watch naramky Apple watch colezione apple music apple store reminky apple watch apple watch reminky Vstoupit do galerie

O veškerých snahách Applu pracovníky informovala samotná hlava maloobchodu, Deirdre O’Brien, a to prostřednictvím videa, které mezi ně rozeslala. Výše zmíněná hodinová sazba není fixní – naopak je určená pouze pro nové zaměstnance. Postupem času si tak zkušenější pracovníci mohou vydělat o mnoho více. Apple však rozhodně nezapomněl ani na pracovníky pobírající klasickou mzdu, která by se taktéž měla již zanedlouho zvýšit. Vzhledem k inflaci však na druhou stranu můžeme prakticky jistě letos očekávat například zdražení jablečných telefonů a dalších produktů. V tomto ohledu by si tedy měly vzít z Applu příklad prakticky všechny společnosti a postupovat naprosto stejně – je škoda, že tomu tak mnohdy není.