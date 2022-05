Alza opět výrazně zlevnila spoustu HomeKit produktů řady Philips Hue

Komerční sdělení: Baví vás chytrá domácnost? Pak pro vás máme super zprávu. Minimálně z hlediska osvětlení ji totiž můžete nyní vybavit za super ceny díky slevám, které si nyní připravila Alza na produkty Philips Hue. A že je o co stát. Slevy jsou totiž mnohdy v řádu vyšších stovek korun či v lepším případě tisíců.

Do slev padla jak interiérová, tak i exteriérová světla a to samozřejmě včetně žárovek. Super je navíc to, že nemusíte spoléhat jen na klasickou slevovou akci, ale u mnoha produktů je dokonce nastavena nejnižší cena na trhu v rámci kampaně Cenový hit. Tyto produkty se sice jako zlevněné úplně netváří, nicméně při porovnání jejich ceny s konkurencí zjistíte, že ve slevě jsou a to mnohdy dost brutální. Například venkovní reflektory Philips Hue Welcome lze takto sehnat o více než tisíc korun levněji a světla Philips Hue Play pak o krásných zhruba 700 levněji. Co se pak týče žárovek, klasické 27E ve verzi White and Color seženete v sadě dvou kusů o 26 % levněji – tedy za pouhých 2029 Kč namísto 2749 Kč. Zkrátka a dobře, je z čeho vybírat.

Kompletní nabídku produktů Philips Hue na Alze naleznete zde