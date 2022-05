Nejen řemínky. Apple tento týden možná představí i speciální Pride edici Apple Watch

Je tomu jen pár hodin, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se Apple co nevidět chystá představit nové Pride řemínky a ciferníky pro Apple Watch na podporu LGBTQ komunity. Jak se však zdá, letos zajde nakonec ještě dál. Podle informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž chystá dokonce i limitovanou edici Pride Apple Watch.

Na limitované edice Apple produktů není svět takřka vůbec zvyklý. Na rozdíl od konkurence je totiž takřka nevytváří a když už, jsou zajímavé spíš pro minoritní množství uživatelů. Poslední limitovanou edicí z dílny Applu byly Black Unity Apple Watch, které představil loni v rámci měsíce černošské kultury. Ve své podstatě se však jednalo o klasické Apple Watch, které měly na spodku jen vygravírovaný nápis Black Unity navíc. S ohledem na tuto skutečnost tak lze podobný upgrade – tedy vygravírování slova Pride – očekávat i u limitované edice nyní. Je nicméně otázkou, jakou barvu hodinek pro Pride edici Apple zvolí.

New Pride version of the Apple Watch should be launching fairly imminently. Marketing materials and updated Watch tables have started arriving at retail stores — for placement next week. Actual new bands should start arriving later this week.

— Mark Gurman (@markgurman) May 23, 2022